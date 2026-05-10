Украинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператора: на какой чаще всего переходят

В апреле 2026 года украинцы провели 52 281 переносов мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам также абоненты lifecell.

Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК). Там отметили, что в прошлом месяце lifecell покинули 19 627 абонентов.

От Vodafone ушли 16 964 обонента. От "Киевстара" – 15 611. А кроме того:

"Интертелеком" покинули 46 абонентов;

"ТриМоб" – 33.

Чаще всего, по данным комиссии, украинцы переносили свои мобильные номера на тот же lifecell. Это произошло в 22 968 случаях.

На "Киевстар" в марте перенесли 15 997 номеров. А кроме того:

на Vodafone – 13 204;

на "Интертелеком" – 79;

на "ТриМоб" – 33.

Таким образом, констатируется, несмотря на лидерство по количеству уходов, lifecell все равно сумел с помощью функции MNP нарастить количество абонентов. Также это удалось "Киевстару" и "Интертелекому". В частности:

У lifecell оно выросло на 3 341 новых подключений.

У "Киевстара" – на 386.

У "Интертелекома" – на 33.

Сговорились ли мобильные операторы

Вместе с тем, в начале 2026 года все крупные украинские мобильные операторы – "Киевстар", Vodafone и lifecell – запустили повышение своих тарифов. Однако, считают в экспертной среде, о сговоре говорить не приходится – ведь повышение цен для них является вынужденной мерой, которую диктует ситуация в стране.

Как рассказал OBOZ.UA телеком-аналитик Александр Глущенко, ныне украинские операторы находятся в примерно одинаковых условиях. А потому у них у всех растут расходы на:

операционную деятельность;

генераторы;

обслуживание;

топливо;

замену аккумуляторов.

"И они терпят ровно до того момента, пока кто-то первый не сдастся. А за первым следуют и другие", – объяснил Глущенко.

Само же появление таких разговоров, по мнению эксперта, является следствием неудачной коммуникации операторов со своими же абонентами. Ведь, по большому счету, оповещение об изменении тарифов происходит индивидуально – каждому абоненту присылается соответствующее сообщение.

"Но этот канал коммуникации, как правило, не работает. Люди не ждут уведомлений от своего оператора", – констатирует Глущенко.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в ближайшее время привязки SIM-карт "Киевстара", lifecell и Vodafone к паспортам украинцев ожидать не следует. Причину этого в экспертной среде видят в большой прибыли, которую операторы получают с этого рынка и терять которую не захотят.

