Украинцам выдали "Национальный кешбэк": какие товары покупают больше всего
Самыми популярными товарами, за которые украинцы получали национальный кешбэк стали продукты питания, косметика и товары для дома. За октябрь участники программы смогли накопить втрое больше кешбэка, чем в сентябре, но средняя выплата на одного человека все равно не превысила 100 грн.
Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики. Так, согласно сообщению Минэкономики, сумма выплат за октябрь составила 119,2 млн грн, а средства получили 1,22 млн украинцев. Средняя выплата на человека – 97 грн.
"Чаще всего с кешбэком украинцы покупали хлеб и кондитерские изделия, молочные продукты, безалкогольные напитки, мясо, косметические товары и товары для дома", – уточнили в ведомстве. Там также напомнили, что в целом кешбэк насчитывается на 324 тыс. товаров от 1586 украинских производителей.
Чаще всего "Национальным кешбэком" пользуются украинцы до 45 лет, это 66% участников программы. Еще 23% – это люди в возрасте от 45 до 60 лет.
Кешбэк в размере 10% начисляется за покупку украинских товаров, но только тех производителей, которые к ней присоединились, и только в тех магазинах, которые тоже участвуют в программе. Чтобы узнать, на какие товары есть кэшбек, можно воспользоваться сканером штрих-кодов в Дії. Некоторые торговые сети также отдельно маркируют товары с кешбэком.
Кешбэк за октябрь поступил на карточки 21-22 ноября. "Средства за октябрь выплачены вовремя, граждане уже могут их тратить", – отметила министр экономики Юлия Свириденко. Выплата кэшбека за ноябрь состоится в конце декабря. А выплата за декабрь – уже в феврале 2025 года.
Следует помнить, что средства участниками программы пришли на специальную карточку и не подлежат налогообложению. Однако снять с этой карты наличные невозможно, а оплачивать разрешено только некоторые товары и услуги, это:
- медицина;
- спорт;
- кино;
- заведения общественного питания;
- коммунальные услуги;
- мобильная связь;
- транспорт;
- донаты на Силы обороны Украины и благотворительность;
- военные облигации.
Кто не получил кешбэк в октябре
В Минэкономики подсчитали, что из 1,58 млн пользователей, имевших начисление кэшбека на конец октября, более 350 тыс. не активировали свои карты в Дії. Соответственно, их спецкарты не были пополнены.
Тем, кто не активировал карту для выплат в Дії, советуют это сделать в разделе "Сервисы" – "Национальный кэшбек". Средства поступят в следующую выплату – через месяц.
"Еще часть граждан либо не имели начислений, либо они составляли менее 2 грн. И поэтому не получили средства", – добавили в ведомстве.
Как присоединиться к Национальному кешбэку
В Дії напоминают, что стать участником госпрограммы можно полностью через онлайн-сервисы. Нужно совершить такие действия:
- открыть в банке из списка партнеров (смотрите ниже) карту "Национальный кешбэк";
- в приложении Дія перейти в раздел "Национальный кешбэк" в меню "Сервисы";
- ознакомиться с условиями и нажать кнопку "Начать";
- нажать "Открыть карту для выплаты", выбрать банк и авторизоваться.
Список банков, которые открывают карты для нацкешбэка:
- ПриватБанк;
- monobank;
- Райффайзен Банк;
- Укргазбанк;
- Сенс Банк;
- ПУМБ;
- Абанк;
- банк "Глобус";
- Укрсиббанк;
- Ощадбанк;
- Аккордбанк;
- банк "Кредит Днипро";
- "Клиринговый Дом";
- Радабанк.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в правительстве подсчитали, что больше всего денег "Национального кешбэка" украинцы тратят на пополнение мобильного счета, а также оплату коммуналки. Еще часть расходов направлена на оплату интернета и медицинских услуг.
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