Украинцы тратят "Национальный кешбэк": что оплачивают больше всего
Больше всего денег "Национального кешбэка" украинцы тратят на пополнение мобильного счета, а также оплату коммуналки. Также часть расходов направлена на оплату интернета и медицинских услуг.
Об этом сообщили в Минэкономики. В целом же, по его данным, украинцы не спешат тратить полученные деньги. Так, в настоящее время среди всех, кто в конце октября получи деньги за октябрь:
- потратили его – около 120 тыс. человек;
- держат средства на счетах – более 500 тыс.
"Характер расходов объясняется небольшими суммами накопленного кешбэка в сентябре. В среднем 57,5 грн на человека", – говорится в сообщении.
В целом же, отмечается, среди тех, кто деньги таки потратил, приблизительно половина пополнили мобильный счет. Кроме того:
- 35% оплатили коммунальные услуги;
- остальные рассчитались за интернет, транспорт и услуги питания.
"Объем выплаченного кешбэка за сентябрь составил 37,2 млн грн. … За октябрь украинцы накопили уже втрое больше – примерно 125 млн грн. Выплата этих средств произойдет в конце ноября. Объем накопившихся средств за первую половину ноября уже превысил показатели октября", – рассказали в министерстве.
При этом там подчеркнули: по состоянию на середину ноября, 3,8 млн граждан открыли 4,2 млн карт Национальный кешбэк. Однако активировали эти карты в Дії только 2,5 млн украинцев.
"Для получения кешбэка активация карты для выплат в Дії обязательна", – напомнили в Минэкономики.
Как начать получать кешбэк от государства
Кешбэк в размере 10% начисляется за приобретение товаров украинских производителей, включенных в программу, купленных в торговых заведениях, которые являются участниками программы. Максимальная сумма выплат – 3000 грн в месяц.
Для получения кешбэка необходимо подать заявку через сайт или мобильное приложение банка, участвующего в программе, или обратиться в его отделение. В настоящее время в программе принимают участие:
- ПриватБанк;
- monobank;
- Укргазбанк;
- Sense Bank;
- ПУМБ;
- Абанк;
- Банк Глобус;
- UKRSIBBANK BNP Paribas Group;
- Ощадбанк;
- Аккордбанк;
- Банк Кредит Днепр;
- Клиринговый Дом;
- Радабанк;
- Правекс Банк (без возможности открытия карты для выплат Национальный кешбэк).
Далее следует определить карты для оплаты покупок и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях в магазинах-участниках программы. После чего:
- Открыть физическую или виртуальную карту для зачисления кешбэка.
- В приложении Дія в разделе "Сервисы" выбрать карту "Национальный кешбэк" для выплат.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, украинцы жалуются Госпродпотребслужбе на неначисление средств по программе "Национальный кешбэк". Однако решать эту проблему не входит в ее обязанности. При этом следует помнить: кешбэк начисляется за покупку не всех товаров украинского производства.
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