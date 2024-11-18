Украинцы тратят "Национальный кешбэк": что оплачивают больше всего

Больше всего денег "Национального кешбэка" украинцы тратят на пополнение мобильного счета, а также оплату коммуналки. Также часть расходов направлена на оплату интернета и медицинских услуг.

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Об этом сообщили в Минэкономики. В целом же, по его данным, украинцы не спешат тратить полученные деньги. Так, в настоящее время среди всех, кто в конце октября получи деньги за октябрь:

потратили его – около 120 тыс. человек;

держат средства на счетах – более 500 тыс.

"Характер расходов объясняется небольшими суммами накопленного кешбэка в сентябре. В среднем 57,5 ​​грн на человека", – говорится в сообщении.

В целом же, отмечается, среди тех, кто деньги таки потратил, приблизительно половина пополнили мобильный счет. Кроме того:

35% оплатили коммунальные услуги;

остальные рассчитались за интернет, транспорт и услуги питания.

"Объем выплаченного кешбэка за сентябрь составил 37,2 млн грн. … За октябрь украинцы накопили уже втрое больше – примерно 125 млн грн. Выплата этих средств произойдет в конце ноября. Объем накопившихся средств за первую половину ноября уже превысил показатели октября", – рассказали в министерстве.

При этом там подчеркнули: по состоянию на середину ноября, 3,8 млн граждан открыли 4,2 млн карт Национальный кешбэк. Однако активировали эти карты в Дії только 2,5 млн украинцев.

"Для получения кешбэка активация карты для выплат в Дії обязательна", – напомнили в Минэкономики.

Как начать получать кешбэк от государства

Кешбэк в размере 10% начисляется за приобретение товаров украинских производителей, включенных в программу, купленных в торговых заведениях, которые являются участниками программы. Максимальная сумма выплат – 3000 грн в месяц.

Для получения кешбэка необходимо подать заявку через сайт или мобильное приложение банка, участвующего в программе, или обратиться в его отделение. В настоящее время в программе принимают участие:

ПриватБанк;

monobank;

Укргазбанк;

Sense Bank;

ПУМБ;

Абанк;

Банк Глобус;

UKRSIBBANK BNP Paribas Group;

Ощадбанк;

Аккордбанк;

Банк Кредит Днепр;

Клиринговый Дом;

Радабанк;

Правекс Банк (без возможности открытия карты для выплат Национальный кешбэк).

Далее следует определить карты для оплаты покупок и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях в магазинах-участниках программы. После чего:

Открыть физическую или виртуальную карту для зачисления кешбэка.

В приложении Дія в разделе "Сервисы" выбрать карту "Национальный кешбэк" для выплат.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, украинцы жалуются Госпродпотребслужбе на неначисление средств по программе "Национальный кешбэк". Однако решать эту проблему не входит в ее обязанности. При этом следует помнить: кешбэк начисляется за покупку не всех товаров украинского производства.

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