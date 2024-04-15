На АЗС украинцам вместо бензина и дизеля заливали "бодягу": где торговали поддельным топливом

В Киеве зафиксирован очередной случай продажи украинцам некачественного топлива – дизеля и бензина марок А-92 и А-95. "Накрывшие" АЗС правоохранители изъяли 20 тыс. литров "бодяги".

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили: общая стоимость изъятого топлива и оборудования составляет более 1 млн грн.

"Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили АЗС в Киеве, на которой продавали незаконно изготовленное топливо. В частности, на заправке отсутствовали разрешительные документы, лицензии на розничную торговлю горючим, сертификаты качества на продаваемое топливо и документы о его происхождении. Также детективы зафиксировали отсутствие кассовых аппаратов", – говорится в сообщении.

В настоящее время, подчеркивается, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности АЗС и продажи фальсифицированного топлива. Досудебное расследование проводится по ч.1 ст. 204 Уголовного Кодекса. Фигурантам грозит штраф, размером от 85 000 до 170 000 грн с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленного топлива.

Не первый случай в Киеве

Ранее же БЭБ разоблачило производство контрафактного топлива на одной из АЗС в том же Киеве. Подделывали злоумышленники дизтопливо, а также бензин марок А-95 та А-92.

По результатам обыска изъято около 7 тонн контрафактного топлива. Примерная стоимость изъятого составляет полмиллиона гривен.

Также была разоблачена целая сеть нелегальных АЗС в Киеве и пригороде. Как сообщили в БЭБ:

всего в сеть входило 8 заправок;

ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет 9 млн грн.

"АЗС работали без кассовых аппаратов, не имели никаких разрешительных документов и сертификатов качества топлива. В ходе санкционированных обысков на 8 заправках детективы изъяли около 15 000 литров контрафактного горючего, в том числе дизельного горючего и бензина марки А-95, а также модульные станции для заправки автомобилей", – рассказали правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество.

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