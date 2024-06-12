Украинцам вместо бензина заливали "бодягу": где торговали поддельным топливом
На АЗС Закарпатской области продавали поддельные бензин и дизель, которые производили в этом же регионе. Размещено же производство было в Мукачево – его работу наладили должностные лица столичного предприятия, которое имело разрешение только на оптовую торговлю горючим.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:
- производили фальсификат в 2022-2023 годах;
- сырье закупали у украинских поставщиков и перерабатывали его на территории нефтеперерабатывающего завода в Мукачево.
"Детективы БЭБ доказали вину должностных лиц в организации незаконного изготовления в составе организованной группы, хранении и продаже незаконно изготовленного горючего. Пятерым членам организованной группы было сообщено о подозрении. Дело направлено в суд", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: по результатам обысков правоохранители обнаружили и изъяли почти 600 тонн топлива стоимостью более 32 млн грн. А кроме того:
- оборудование для его производства;
- черновые записи;
- печати;
- более 3,3 млн грн наличными;
- транспортные средства и т.д.
Как сообщал OBOZ.UA, продавали бодягу и в Киеве и области. В частности, в одну из сетей входило 8 заправок.
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