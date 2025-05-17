Украинцам установят новый курс доллара: сколько будет стоить валюта

В Украине курс доллара 17-18 мая будет находиться в пределах коридора: прием от 41,20 до 41,45 грн и продажа от 41,50 до 41,80 грн. А курс наличного евро в эту субботу и воскресенье будет находиться в пределах коридора: прием от 46,30 до 46,60 грн и продажа от 46,70 до 46,95 грн.

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Об этом изданию Минфин сообщил аналитик Алексей Козырев. В условиях сохранения высокого уровня геополитической и военной неопределенности, владельцам украинских обменников в эти выходные снова нет смысла сужать спред между покупкой и продажей доллара и евро. И они в эти выходные установят спред по доллару в пределах 20-25 копеек, а по евро - в пределах 20-50 копеек. Оптовые же обменники в субботу и воскресенье проработают со спредом по доллару и евро в пределах 15-20 копеек.

Существенное снижение градуса напряженности в конфликте двух ядерных стран - Индии и Пакистана, а также 90-дневное перемирие в торговой войне США-Китай сработали в пользу усиления позитива в мировой экономике и снижения глобальных мировых военных и экономических рисков.

На это немедленно отреагировал рынок золота, где металл-убежище к концу недели подешевел до уровня $3 180 за унцию на момент написания статьи с еще недавних $3 280. А также - мировой валютный рынок, где курс доллара прекратил свое глобальное падение. И даже начал периодически постепенно укрепляться относительно евро и некоторых других валют. К вечеру пятницы, 16 мая, на момент написания этой статьи американская валюта находится в пределах уровня 1,11988 доллара по отношению к евро, 0,837 швейцарского франка по отношению к доллару и 145,5 японских иен за доллар.

После еще недавних уровней в 1,155 доллара за евро - это очевидный прогресс для американской валюты относительно европейской, но относительно средний результат относительно валют Швейцарии и Японии, что, впрочем, связано больше именно со спецификой этих валют, "завязанных" одновременно как на показателях рынков Европы и Азии, так и поведения именно американского фондового рынка.

За период с 12 по 16 мая курс продажи доллара на украинском межбанке подешевел на 1 копейку - с 41,53/41,56 до 41,51/41,55 гривен, а наличный доллар вечером в пятницу, 16 мая, обменники финкомпаний продавали по 41,45 - 41,70 гривен.

Курс продажи же евро, если сравнивать только данные понедельника и пятницы, на торгах просел на 8 копеек - со стартовых уровней 12 мая 46,6008/46,6178 до 46,4953/46,5235 гривен на завершение сессии 16 мая. А курс продажи наличного евро в обменниках финкомпаний вечером 16 числа находился в пределах 46,70-47,00 гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде ожидают, что во II полугодии 2025 года (июль-декабрь) Нацбанк начнет ослаблять гривну по отношению к доллару. Ведь в это время ожидается снижение темпов инфляции.

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