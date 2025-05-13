Курс доллара "готовятся" существенно менять: украинцам рассказали, чего ожидать

В экспертной среде ожидают, что во II-м полугодии 2025 года (июль-декабрь) Нацбанк начнет ослаблять гривню по отношению к доллару – ведь в это время ожидается снижение темпов инфляции. Прогнозируется, что на конец года официальный курс будет находиться на уровне 44 грн/доллар, тогда как на 14 мая регулятор обновил его до 41,5 грн.

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О возможных изменениях сообщили в инвестиционной группе компаний Dragon Capital. Там отмели: согласно же прежнему прогнозу, на конец 2025 года курс должен был составлять 45 грн. Улучшение же ожиданий связано с "существенными объемами финансовой помощи".

"Мы ожидаем, что НБУ вернется к контролируемому и постепенному ослаблению гривни во втором полугодии, когда темпы инфляции начнут снижаться. Однако, учитывая существенные объемы финансовой помощи, мы повысили прогноз резервов НБУ до 59 млрд долларов (с 41 миллиарда) и снизили прогноз курса на конец года", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: потенциальное достижение стойкого прекращения огня поспособствует более медленной девальвации гривни во втором полугодии. Ведь:

Фундаментальное давление на цены будет выше.

Речь о долгосрочном влиянии ключевых экономических факторов на изменение уровня цен на рынке. В частности, предложения, спроса, производственных издержек, геополитики.

Ситуация с платежным балансом станет лучше.

На это, отмечается, повлияют замедление оттока частного капитала и сохранения объемов внешней финансовой помощи.

"В дальнейшем динамика курса будет зависеть от объемов внешнего финансирования и потоков частного капитала. В то время как внешнеторговый дефицит остается значительным из-за структурных изменений в экономике", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине готовят переход на евро в качестве курсообразующей валюты. Соответственно, доллар перестанет быть таковой.

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