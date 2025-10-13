Украинцам усложнили пересечение границы с Польшей: на одном из пунктов пропуска ввели ограничения

На границе с Польшей в пункте пропуска "Краковец-Корчева" может замедлиться движение грузового транспорта из-за профилактического обслуживания весовых комплексов и монтаж систем радиационного контроля. Сейчас в очереди на въезд в Польшу стоят около 290 грузовиков, водителям советуют планировать маршрут заранее и по возможности выбирать альтернативные пункты пропуска.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба. По данным польской стороны, с 15 октября по 15 декабря 2025 года в пункте пропуска планируется проведение профилактического обслуживания весовых комплексов .

Кроме того, предусмотрен монтаж новых систем радиационного контроля, что имеет целью усилить безопасность и контроль на границе. Из-за этих мер ожидается замедление пропускных операций для грузовых транспортных средств, следующих на выезд из Украины.

Водители грузовиков должны быть готовы к возможным задержкам и планировать свой маршрут заранее. Рекомендуется, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска для выезда из страны, чтобы избежать длительного ожидания. На данный момент ситуация на пунктах пропуска выглядит следующим образом:

пункт пропуска "Корчева" (по состоянию на 13 октября 2025 года, 15:00):

(по состоянию на 13 октября 2025 года, 15:00): очередь на въезд в Украину: легковые – 60 авто, грузовые – 290 авто, автобусы – 0;

пешеходное движение осуществляется без значительных задержек.

пункт пропуска "Краковец" (по состоянию на 13 октября 2025 года, 15:00):

(по состоянию на 13 октября 2025 года, 15:00): очередь на выезд из Украины: легковые – 35 авто, грузовые – 0, автобусы – 0;

движение пешеходов и легкового транспорта проходит в обычном режиме.

С учетом плановых работ и технического обслуживания водителям грузовых автомобилей следует рассчитывать время пересечения границы и учитывать возможные задержки. Также целесообразно следить за актуальной информацией на официальных ресурсах пограничных служб, поскольку ситуация может меняться в зависимости от темпа проведения профилактических работ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 12 октября 2025 года Европейский Союз вводит систему регистрации въезда-выезда EES (Entry/Exit System), которая заменит практику штамповки паспортов. Ее цель – автоматизация и ускорение пограничных процедур для граждан других стран, в частности Украины.

