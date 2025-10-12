Заработали новые правила пересечения границ ЕС для украинцев: что стоит знать

С 12 октября 2025 года Европейский Союз вводит систему регистрации въезда-выезда EES (Entry/Exit System), которая заменит практику штамповки паспортов. Ее цель – автоматизация и ускорение пограничных процедур для граждан других стран, в частности Украины.

Новые правила обнародовали в Министерстве иностранных дел Украины. В ведомстве отмечают, что новая система контроля должна ускорить пересечение границы.

Новая система контроля на границах – ЕС Entry/Exit System (EES), начала действовать с 12 октября 2025 года. Она касается всех лиц, которые не являются гражданами Европейского Союза и путешествуют в страны Шенгенской зоны на короткий срок – до 90 дней в пределах 180 дней.

Новые правила пересечения границы

Вместо штампов в паспортах, данные о пересечении границы будут фиксироваться автоматически. Граждане Украины во время контроля должны будут предоставить биометрические данные: отпечатки пальцев и сделанное во время контроля фото лица. Эти данные не будут считываться из паспорта, а будут вноситься непосредственно во время прохождения контроля.

Регистрации в системе будут подлежать все путешественники, за исключением тех, кто имеет вид на жительство, долгосрочную визу или статус временной защиты в странах ЕС.

После введения EES граждане смогут пользоваться автоматизированными воротами в аэропортах (E-gates). Биометрические данные будут храниться в системе в течение трех лет от даты последнего въезда, а в случае регулярных поездок повторная сдача отпечатков не понадобится.

Для детей до 12 лет отпечатки пальцев не будут снимать, однако будут вносить их фото в базу данных. В то же время, во время первых недель после запуска возможны временные задержки на пунктах пропуска из-за адаптации системы.

