Украинцам хотят переписать правила аренды жилья: нарушителям будут грозить штрафы

В Украине планируют ввести обязательную регистрацию договоров аренды квартир, а за сдачу жилья без договора и сознательное игнорирование законов будут предусматриваться существенные штрафы. Власти хотят сделать "серую" аренду невыгодной и постепенно вывести рынок квартир из тени.

Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа") в комментарии медиа. По разным оценкам, значительная часть арендных квартир в Украине сдается без официальных договоров и без уплаты налогов.

Такая практика годами устраивала как арендодателей, так и часть арендаторов, однако государство фактически не видит этот рынок и не может ни защитить права сторон, ни обеспечить справедливые поступления в бюджет. Именно поэтому власти решили изменить подход и постепенно сделать "аренду без договора" рискованной.

Первый этап, по словам Шуляк, предусматривает пересмотр и возможное уменьшение налоговой нагрузки на арендодателей. Логика проста, если налоги будут приемлемыми, часть собственников жилья добровольно выйдет из тени. Но ключевым шагом должна стать именно обязательная регистрация договоров аренды в государственной системе. Сейчас обсуждается формат такой регистрации, вероятно, она будет происходить онлайн через Дію с автоматической синхронизацией с другими государственными реестрами.

"Введение справедливых налогов за аренду. Сейчас отдавать государству налоги 23% готовы единицы. Но если снизить ставку до 5-7% это станет посильной суммой. Когда налог адекватный, проще заплатить и иметь официальный белый доход", – отметила Шуляк в своей заметке после выхода материала.

Обязательность означает не рекомендацию, а ответственность. Если владелец квартиры сдает жилье без зарегистрированного договора, к нему могут применяться штрафы. Механизм контроля, по замыслу законодателей, будет базироваться не только на проверках налоговой, но и на косвенных сигналах жалобах, данных из реестров, информации от соседей или других служб.

В то же время, Шуляк позже отметила, что штрафы без реформы – это как лечить открытый перелом прикладыванием листочка подорожника. "Штрафы должны быть только для тех, кто принципиально игнорирует закон даже при нормальных условиях. Сначала условия. Потом ответственность", – подчеркнула она.

В то же время во власти признают, что часть арендодателей принципиально не хочет иметь дело с государством, независимо от размера налогов. Именно для этой категории и планируют создать систему, при которой сдавать квартиру без договора станет финансово невыгодно. Идея заключается в том, чтобы легальная аренда имела больше плюсов, официальный "белый" доход, возможность подтвердить платежеспособность для банков, доступ к кредитам, ипотеке или другим финансовым инструментам.

Для арендаторов новые правила также могут стать положительными. Зарегистрированный договор – это четко прописанные права и обязанности сторон, защита от внезапного выселения, понятные условия проживания и возможность официально подтвердить расходы на аренду. В перспективе это может сделать рынок аренды более цивилизованным и прогнозируемым, как в странах ЕС.

