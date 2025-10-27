Украинцам стало сложнее попасть в ЕС: где начались ограничения на выезд

Власти Румынии продлили ограничения дорожного движения на границе с Украиной, что усложнит путь для граждан в Евросоюз. Это связано с проведением ремонтных работ инфраструктуры моста через реку Тиса.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе и Государственной таможенной службе Украины. Отмечается, что ограничения будут действовать для автомобилистов, тогда как пешеходный доступ будет осуществляться в обычном режиме.

Что известно о введенных ограничениях

"Сообщаем гражданам о продлении введения ограничений дорожного движения в пункте пропуска "Солотвино – Сигету Мармацией". Ограничения движения связаны с продолжением работ на мосту через р. Тиса, который находится между указанными пунктами пропуска.

В результате, начиная с 27 октября, автомобильное движение будет закрыто в промежуток времени с 9:00 до 15:30 часов. Запланированная продолжительность ремонтных работ – 33 дня.

"Просим заинтересованных лиц принять во внимание данную информацию и при необходимости пересечения границы воспользоваться другими пунктами пропуска", – отметили таможенники.

Следует отметить, что в этом году румыны уже ограничивали движение через пункт пропуска "Солотвино – Сигету Мармацией" – с 4 июля по 3 сентября. Причина – та же, ремонт на мосту. Впрочем, тогда это касалось всех путешественников – и пешеходов, и автомобилей.

Где еще осложнения на границе

Также замедлено движение транспорта на въезд в Украину из-за ремонтного моста в пункте пропуска "Устилуг – Зосин" на границе с Польшей. Кроме обычных сложностей из-за ремонта, в "Устилуге" запланированы следующие ограничения:

27 октября по 1 ноября 2025 года включительно – полное перекрытие "красного коридора" ;

2025 года включительно – ; с 3 по 8 ноября 2025 года – частичное перекрытие.

Учитывая это, водителям и перевозчикам советуют выбирать альтернативные пути, в частности п.п. "Долгобичув – Угринов".

А из-за профилактического обслуживания весовых комплексов и монтаж систем радиационного контроля может замедлиться движение грузового транспорта в пункте пропуска "Краковец-Корчева", тоже на границе с Польшей. Профилактическое обслуживание весовых комплексов продлится до 15 декабря.

Также в начале октября стало известно, о ремонте дорожного покрытия перед пунктом пропуска "Рава-Русская" – как на выезд из Украины, так и на въезд в Польшу. Предварительно работы должны завершиться до 30 октября.

Также OBOZ.UA сообщал, что в польском пункте пропуска "Краковец" ввели новую электронную систему, которая заменит привычное проставление штампов в паспортах для граждан третьих стран, в том числе и украинцев, пользующихся безвизом или краткосрочными визами. Поэтому здесь может возрасти время ожидания в пункте пропуска.

