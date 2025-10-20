В ЕС изменили правила въезда из Украины: на границе образовались длинные очереди

Украинцы, выезжающие из Украины в Польшу, рискуют застрять на границе – в пункте пропуска "Краковец" накопились десятки автомобилей. Это связано с введением новой электронной системы, которая заменит привычное проставление штампов в паспортах для граждан третьих стран, в том числе и украинцев, пользующихся безвизом или краткосрочными визами.

Видео дня

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. На этом фоне пограничники посоветовали учитывать возможное увеличение времени ожидания в пункте пропуска и по возможности выбирать менее загруженные направления.

"В пункте пропуска "Краковец" возможно замедление движения в связи с началом работы новой системы EES (Entry/Exit System. – Ред.). Сейчас на выезд из Украины перед пунктом пропуска "Краковец" ожидает 50 автомобилей", – говорится в сообщении.

Как будет работать новая система

EES – это электронная система, которая фиксирует данные о пересечении внешних границ Шенгенской зоны без необходимости проставления штампов в паспортах. Ее цель – укрепление безопасности, точный учет сроков пребывания иностранцев в ЕС и противодействие незаконной миграции. Ее ввели с 12 октября.

Это касается граждан всех третьих стран, в том числе и украинцев, которые путешествуют в ЕС без визы или по краткосрочной визе (до 90 дней в течение 180 дней). Во время первого въезда граждане будут проходить регистрацию, которая будет включать:

фотографирование лица;

снятие четырех отпечатков пальцев;

имя и тип проездного документа.

В будущем при пересечении границы проверка будет продолжаться быстрее, ведь данные автоматически будут сверяться с уже сохраненными в базе. Кроме того, система будет фиксировать дату, время и место въезда и выезда.

Следует учитывать, что сбор биометрических данных будет обязательным для всех: как при въезде, так и при выезде с территории Шенгенской зоны. Для украинских туристов это означает, что процесс на границе станет цифровым и более контролируемым, что особенно актуально для тех, кто часто путешествует на собственном авто, ведь система будет фиксировать время пребывания и автоматически выявлять нарушения.

Новые правила въезда в Румынию

В октябре власти Румынии ужесточили условия въезда из Украины как с туристической целью, так и для тех, кто следует транзитом: пересечь границу нельзя будет без справки о техническом состоянии авто. Новые правила действуют для всех типов автомобилей.

Цель такого шага – усилить безопасность на дорогах и не допустить передвижения по территории Румынии технически неисправных автомобилей, которые могут представлять опасность для других участников движения. Кроме справки о техническом состоянии, украинским гражданам необходимо иметь полный пакет документов:

биометрический паспорт или визу (при необходимости);

документы на авто – техпаспорт и страховку "Зеленая карта";

медицинскую страховку, действительную на территории ЕС;

подтверждение цели поездки (бронирование жилья, приглашение от родственников или деловых партнеров);

военно-учетный документ для мужчин 18-60 лет;

доверенность на управление, если автомобиль не принадлежит водителю.

Также OBOZ.UA сообщал, что для въезда в Польшу украинцам нужно иметь действующий загранпаспорт, медицинскую страховку с покрытием от 30 000 евро и достаточно средств – минимум 300 злотых на короткую поездку или 75 злотых на каждый день пребывания (соответственно 3403 грн и 850 грн). Также в зависимости от страны пограничники требуют 200-2500 злотых на обратный путь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!