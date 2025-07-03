Украинцам будет труднее попасть в ЕС: на каком пункте пропуска действуют ограничения

Украинским гражданам будет сложнее попасть в Европу. Причина – то, что на одном из пропускных пунктов на границе с Венгрией на следующей неделе частично прекратится оформление транспортных средств.

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Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ), речь идет о пункте пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" на границе с Европейским Союзом. Отмечается, что автомобили не будут оформлять с 9:00 до 15:00 в течение 7-11 июля.

Зато пешеходное сообщение работает без изменений. Поэтому пограничники просят тех, кто собирался пересекать границу через этот пропускной пункт, учесть это при планировании поездок.

Но в дальнейшем пересечь границу в этом месте также может быть сложно – из-за ремонта. С 7 июля и предварительно по 3 сентября 2025 года здесь будут проводить реконструкцию моста через реку Тиса.

Новые правила таможенного контроля в Украине

Вместе с тем, в пунктах пропуска на границе Украины запустили мобильные сканеры. Они позволяют осуществлять осмотр транспортных средств и грузов без их открытия, чтобы эффективнее противодействовать контрабанде и другим нарушениям таможенного законодательства.

Оборудовали же ими пункты пропуска, которые являются ключевыми направлениями для украинского экспорта в страны ЕС. В частности:

"Порубное – Сирет" (Румыния);

"Орловка – Исакча" (Румыния);

"Ужгород – Вишне Немецке" (Словакия);

"Краковец – Корчова" (Польша);

"Ягодин – Дорогуск" (Польша).

Как утверждают в Гостаможенной службе, новейшее оборудование значительно сократит время таможенного контроля. А также повысит его эффективность.

Также ранее OBOZ.UA сообщал, что сотрудники украинской таможни теперь проводят таможенный контроль с включенными бодикамерами. Это должно снизить коррупционные риски и усилить способность борьбы с мошенничеством на границе. Новые правила таможенного контроля включат:

обязательное применение включенных бодикамер при осуществлении служебных полномочий и проведения физических осмотров товаров;

при осуществлении служебных полномочий и проведения физических осмотров товаров; оборудование должно быть закреплено на форменной одежде таможенников ;

; видеофиксация должна осуществляться непрерывно во время мероприятий таможенного контроля и других формальностей;

во время мероприятий таможенного контроля и других формальностей; запрещается самовольное выключение бодикамер или удаление видеозаписей;

или удаление видеозаписей; в пунктах пропуска будут размещены предупредительные сообщения о ведении видеофиксации, если их нет – отсутствии должностные лица должны сообщать об этом устно;

при наличии технической возможности удаленный онлайн-доступ к записям будет обеспечиваться круглосуточно;

запрещено использование бодикамер в личных целях, во внеслужебное время и несанкционированный доступ к видеозаписям.

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