Украинцам будет труднее попасть в ЕС: на каком пункте пропуска действуют ограничения
Украинским гражданам будет сложнее попасть в Европу. Причина – то, что на одном из пропускных пунктов на границе с Венгрией на следующей неделе частично прекратится оформление транспортных средств.
Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ), речь идет о пункте пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" на границе с Европейским Союзом. Отмечается, что автомобили не будут оформлять с 9:00 до 15:00 в течение 7-11 июля.
Зато пешеходное сообщение работает без изменений. Поэтому пограничники просят тех, кто собирался пересекать границу через этот пропускной пункт, учесть это при планировании поездок.
Но в дальнейшем пересечь границу в этом месте также может быть сложно – из-за ремонта. С 7 июля и предварительно по 3 сентября 2025 года здесь будут проводить реконструкцию моста через реку Тиса.
Новые правила таможенного контроля в Украине
Вместе с тем, в пунктах пропуска на границе Украины запустили мобильные сканеры. Они позволяют осуществлять осмотр транспортных средств и грузов без их открытия, чтобы эффективнее противодействовать контрабанде и другим нарушениям таможенного законодательства.
Оборудовали же ими пункты пропуска, которые являются ключевыми направлениями для украинского экспорта в страны ЕС. В частности:
- "Порубное – Сирет" (Румыния);
- "Орловка – Исакча" (Румыния);
- "Ужгород – Вишне Немецке" (Словакия);
- "Краковец – Корчова" (Польша);
- "Ягодин – Дорогуск" (Польша).
Как утверждают в Гостаможенной службе, новейшее оборудование значительно сократит время таможенного контроля. А также повысит его эффективность.
Также ранее OBOZ.UA сообщал, что сотрудники украинской таможни теперь проводят таможенный контроль с включенными бодикамерами. Это должно снизить коррупционные риски и усилить способность борьбы с мошенничеством на границе. Новые правила таможенного контроля включат:
- обязательное применение включенных бодикамер при осуществлении служебных полномочий и проведения физических осмотров товаров;
- оборудование должно быть закреплено на форменной одежде таможенников;
- видеофиксация должна осуществляться непрерывно во время мероприятий таможенного контроля и других формальностей;
- запрещается самовольное выключение бодикамер или удаление видеозаписей;
- в пунктах пропуска будут размещены предупредительные сообщения о ведении видеофиксации, если их нет – отсутствии должностные лица должны сообщать об этом устно;
- при наличии технической возможности удаленный онлайн-доступ к записям будет обеспечиваться круглосуточно;
- запрещено использование бодикамер в личных целях, во внеслужебное время и несанкционированный доступ к видеозаписям.
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