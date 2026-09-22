Украинцам следует запасаться наличными? Что будет с банками и банкоматами во время отключений электроэнергии

Во время возможных зимних отключений электроэнергии украинцы не должны полностью остаться без доступа к наличным, ведь около 2,4 тыс. отделений сети POWER BANKING имеют резервное питание и связь, запасы денег и усиленную инкассацию, а в большинстве из них доступен банкоматный роуминг. В то же время отдельные банкоматы и обычные отделения во время отключений могут временно не работать, поэтому целесообразно иметь небольшой запас наличных на основные покупки, но необходимости снимать все сбережения из-за угрозы отключений электроэнергии нет.

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Об этом рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов в комментарии СМИ. По его словам, одним из главных инструментов на случай длительных перебоев с электроснабжением остается сеть, которая сейчас объединяет около 2,4 тыс. банковских отделений по всей Украине. Примерно 75% из них принадлежат системно значимым банкам.

Что будет с наличными, если надолго отключат свет

Полного отсутствия доступа к наличным во время блэкаутов не ожидается. Однако конкретный банкомат возле дома или обычное отделение банка во время масштабного отключения действительно могут не работать. Именно для таких случаев и создана резервная банковская сеть.

Отделения POWER BANKING оснащаются альтернативными источниками электропитания и резервными каналами связи. Также для них предусмотрен необходимый запас наличных и усиленная инкассация. Фактически это означает, что даже во время длительного блэкаута в стране должны оставаться точки, где клиент сможет получить необходимые банковские услуги и доступ к деньгам.

Перед зимой банки должны дополнительно проверять генераторы и другое энергетическое оборудование, резервные каналы связи, работу банкоматов, внутренних систем и инкассации. То есть подготовка касается не только возможности включить свет в отделении.

Снять деньги можно будет не только в своём банке

Еще одна важная возможность на случай отключений электроэнергии — так называемый банкоматный национальный роуминг. Он действует в большинстве отделений сети POWER BANKING и позволяет клиентам пользоваться банкоматами других банков-участников.

Если ближайший банкомат банка, картой которого пользуется человек, не работает, это не обязательно означает, что получить наличные невозможно. Можно найти работающий банкомат другого банка в резервной сети. Таким образом банки стараются избежать ситуации, когда клиенты одного банка остаются без наличных только потому, что конкретное отделение или банкомат в их районе обесточены.

Полностью полагаться только на карту во время длительных отключений действительно не всегда удобно. Даже если банковская система продолжает работать, проблема может возникнуть на другом уровне: например, в магазине из-за отсутствия электроэнергии или связи временно не будет работать платежный терминал. Поэтому небольшой запас наличных на повседневные нужды может пригодиться.

А что будет с картами и мобильным банкингом

Еще одно направление подготовки – максимальный перенос обычных банковских операций на смартфон. По словам Мамедова, на фоне частых и длительных воздушных тревог украинцы уже активнее пользуются удаленными сервисами. Только в августе активность в мобильном банкинге могла вырасти примерно на 15–20%.

Причина проста: если человек несколько раз приезжает в отделение и из-за воздушной тревоги не может получить услугу, в следующий раз он сначала проверит, можно ли сделать всё необходимое через приложение. В некоторых банках удалённо доступна и часть кредитных продуктов.

Однако для работы мобильного банкинга пользователю нужен заряженный смартфон и доступ к мобильному интернету или Wi-Fi. Поэтому во время полного блэкаута возможность провести операцию может зависеть уже не от банка, а от доступности связи в конкретном районе.

Что будет с кредитами во время отключения электроэнергии

Отключение электроэнергии само по себе не означает прекращение работы банковских продуктов. Клиенты по-прежнему могут пользоваться доступными удаленными сервисами и осуществлять платежи через приложения, если есть связь. В то же время сложные кредитные продукты полностью перевести в онлайн пока невозможно.

В частности, оформление ипотеки, автокредита, более сложных кредитных программ для бизнеса или отдельных партнерских продуктов может потребовать личного общения с менеджером, проверки документов и посещения отделения.

Отдельно украинцам стоит учитывать, что на работу банков влияют не только отключения света. Во время воздушной тревоги обслуживание в отделении может приостанавливаться, поскольку клиенты и сотрудники должны перейти в безопасное место.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в банковском секторе считают, что украинцам стоит пересмотреть стратегию сбережений — особенно в преддверии зимы. Дело в том, как поясняется, что в настоящее время к традиционной экономической неопределённости добавляются военные и энергетические риски.

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