Стоит ли доверять гривне: украинцам рассказали, во что лучше вкладывать деньги

В банковском секторе считают, что украинцам стоит стоит пересмотреть стратегию сбережений – особенно накануне зимы. Дело в том, объясняется, что в это время к традиционной экономической неопределенности добавляются военные и энергетические риски. При этом оптимальной стратегией, отмечается, будет совмещение несколько инструментов – т.е., вкладывать деньги только, к примеру, в доллары, не рекомендуется.

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Об этом OBOZ.UA рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов. Он отметил, что хотя универсальной пропорции распределения сбережений нет, она должна зависеть от:

финансовых целей;

объема капитала;

регулярных затрат;

готовности человека к риску.

"Деньги должны работать. Во-первых, это не позволяет обесцениваться вашему капиталу. А во-вторых, это все же позволяет восстанавливать и развивать нашу страну. Деньги, где-то "скрытые", не работают на экономику", – объяснил Мамедов.

Во что вкладывать деньги

В целом же, по его словам, одним из "рабочих" вариантов инвестирования является вложение около половины средств в гривневые инструменты – т.е., депозиты или ОВГЗ. При этом при выборе последних, подчеркнул Мамедов, необходимо отдельно учитывать:

возможные банковские или брокерские комиссии;

стоимость обслуживания счета.

Оставшиеся же средства, отметил Мамедов, можно распределить между иностранными валютами. Однако к их выбору, акцентировал он, следует подходить рационально – учитывая предстоящие расходами.

К примеру, объяснил банкир, если человек регулярно путешествует или имеет расходы в странах Еврозоны, часть сбережений логично хранить именно в евро. Ведь это поможет не терять деньги на дополнительных конвертациях.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на 1 августа общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1 75 трлн грн. Что на 1,3 млрд грн больше, чем было в июле. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,155 трлн грн.

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