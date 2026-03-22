Украинцам резко переписали стоимость топлива: когда ситуация на АЗС стабилизируется

Цены на бензин в Украине могут стабилизироваться и даже снизиться в течение месяца после завершения резких колебаний на мировом рынке нефти. По состоянию на 22 марта, бензин А-95 стоит около 75-78 грн/л, а дизель до 90 грн/л, что выше показателей несколько дней назад.

Видео дня

По словам эксперта энергетического рынка Андрея Закревского, которые он озвучил в комментарии медиа, нынешние ценовые "качели" напрямую связаны с мировыми котировками нефти. Именно они формируют основу для стоимости топлива в Украине, а сейчас этот рынок находится в нестабильном состоянии.

Главная причина – аномальные колебания стоимости нефти. По словам эксперта, сейчас рынок находится в так называемом "спекулятивном коридоре", когда цена может резко меняться даже в течение одного дня.

"Бывают такие ситуации, когда у нефти небольшой коридор. Когда она не прыгает, например, как сейчас от 100 до 120 долларов, и при том за день. Иногда это может реально подняться с 98 до 119 и спуститься до 103. Это же, конечно, влияние войны. Коридор в 20 долларов для нефти – это просто безумный коридор", – объяснил Закревский.

Такие резкие изменения создают неопределенность для трейдеров и поставщиков, что автоматически отражается на ценах на АЗС. Несмотря на нынешнюю нестабильность, эксперты прогнозируют постепенное выравнивание ситуации. Ожидается, что уже в течение месяца рынок нефти вернется в более предсказуемый диапазон, а вместе с ним стабилизируются и цены на топливо в Украине.

Впрочем, этот процесс не будет мгновенным. Перед стабилизацией возможны еще краткосрочные повышения, после чего цены закрепятся на новом уровне. Существенное влияние на стоимость топлива имеет и налоговая составляющая. С 1 января 2026 года в Украине повысили акцизы:

бензин до 300,8 евро (было 271,7);

дизель до 253,8 евро (было 215,7);

автогаз до 198 евро (было 173).

Отмечается, что это часть долгосрочной стратегии приближения украинского рынка к европейским стандартам. Ожидается, что акцизы будут расти ежегодно до 2028 года. В итоге налоги формируют значительную часть цены, около 42-47% стоимости топлива – это именно НДС и акциз.

Еще один важный фактор – геополитическая ситуация. Рост цен на нефть начался еще в начале года и усилился из-за напряженности и конфликтов в мире.

По словам экспертов рынка, только за первые месяцы года цена на нефть выросла почти на 30%, это автоматически повлекло за собой и подорожание топлива, которое импортируется в Украину. По состоянию на 22 марта цены на АЗС уже обновились и в большинстве случаев пошли вверх.

В сети ОККО

бензин А-95 – 74,99-77,99 грн/л;

А-100 – 84,99 грн/л;

дизель – 86,99-89,99 грн/л;

газ – 46,99 грн/л.

В сети WOG

дизель Евро-5 – 86,99 грн/л;

премиальный дизель – 89,99 грн/л;

бензин А-95 – 74,99 грн/л;

А-100 – 84,99 грн/л;

газ – 46,98 грн/л.

По словам эксперта, ближайшие недели станут определяющими для рынка. Если ситуация с мировыми ценами на нефть стабилизируется, украинские водители могут рассчитывать на постепенное снижение стоимости топлива или по крайней мере прекращение резких скачков.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине начала действовать программа "Кэшбек на топливо" – с 20 марта. Это означает, что теперь украинцы, которые настроили "Национальный кэшбек", начнут получать компенсацию от государства за покупку дизтоплива, бензина и автогаза.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!