Украинцы будут получать деньги за покупку бензина: Свириденко назвала дату

Программа "Кэшбек на топливо" в Украине будет запущена уже послезавтра. Это означает, что с 20 марта украинцы, которые настроили "Национальный кэшбек", начнут получать компенсацию от государства за покупку дизтоплива, бензина и автогаза.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Она отметила, что правительство официально приняло программу.

Детали "Кэшбэка на топливо"

Сумма компенсации зависит от типа топлива:

дизель – 15% от стоимости покупки;

бензин – 10%;

автогаз – 5%.

– Сумма сбережения – от 2 до 11 грн на каждом литре.

Максимальная сумма кэшбэка на топливо – до 1000 грн на человека в месяц .

. Продолжительность – с 20 марта по 1 мая.

Следует помнить, что кэшбек на топливо начисляется только при условии покупки на АЗС. Перечень АЗС опубликуют на официальных ресурсах программы.

Как получать кэшбек на топливо

Участникам программы "Национальный кэшбек" компенсация начисляется автоматически при оплате картой. Остальные могут присоединиться, имея счет в любом из банков-партнеров (сейчас их более 20), для этого нужно:

подать заявку через сайт или приложение банка ;

; указать карту для оплаты покупок и дать согласие на передачу информации о транзакциях;

открыть физическую или виртуальную карту "Национального кэшбэка" и активировать ее;

и активировать ее; в приложении Дія перейти в раздел "Сервисы", найти вкладку "Национальный кэшбек" и выбрать карту, на которую хотите получать выплаты.

На что можно потратить нацкешбек

Коммунальные услуги .

. Лекарства и медсредства.

и медсредства. Пищевые продукты в торговых сетях.

в торговых сетях. Украинские книги и другая печатная продукция.

и другая печатная продукция. Почтовые услуги почтовые услуги .

. Благотворительность.

Но средства нельзя снять наличными в банкомате или перевести на свой или чужой банковский счет.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 1 марта "Национальный кэшбэк" работает по новым правилам с двумя ставками – 5% и 15%. Повышенный 15% кэшбек действует на украинские товары в категориях с высокой долей импорта, а на все остальные сохраняется базовая ставка 5%.

