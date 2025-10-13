Украинцам рассказали о новом "большом строительстве": что делают для Николаева

В Николаеве практически завершили строительство водогона. Проект уже почти готов и, утверждается, впервые с 2022 года пресная вода бесперебойно подается в город.

Видео дня

Об этом сообщили в Агентстве восстановления. Там напомнили: магистральный водопровод был подорван в 2022 году.

"Более 500 тыс. человек получают пресную воду. Николаевский водопровод – один из ключевых и крупнейших инфраструктурных проектов государства. Его построение стало примером комплексного подхода, эффективного использования и четких сроков реализации", – говорится в сообщении.

В целом же, подчеркивается, в настоящее время проект реализован более чем на 96%. В частности:

Смонтирован весь трубопровод.

Насосные станции обустроены.

Продолжаются работы по благоустройству и восстановлению подъездных путей.

"Электропитание предоставлено, насосные агрегаты на станциях запущены. Пресная вода подается потребителям. Рассматриваются работы по строительству современных очистных сооружений и установке солнечных электростанций (продолжается проектная оценка)", – рассказали в Агентстве.

В частности, отмечается, кабельные сети проходят под землей. При этом:

Конструкции насосных станций частично углублены в землю, дополнительно засыпаны грунтом для защиты.

На завершающем этапе строительство укрытий для персонала.

Обошлось же строительство, отмечается, в 6,3 млрд грн. Тогда как, утверждается, "начальная стоимость проекта составляла 8,7 млрд грн".

Что хотят построить для Львова

Тем временем, "Укрзалізниця" планирует проложить евроколею (железнодорожная колея европейского образца) в ряд городов на западе страны. Речь, в частности, о Львове и Черновцах. В частности, в компании: намерены соединить эти города для осуществления в них пересадок на международные маршруты поездов.

"Из Киева в Вену будешь ехать очень долго поездом. Но вот из Львова ночным поездом или "Интерсити" в Вену, Прагу, Краков, Варшаву – это точно может выигрывать", – рассказал глава правления компании Александр Перцовский.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале сентября в Украине открыли 24-километровый участок европейской колеи. Она проложена от Чопа до Ужгорода.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!