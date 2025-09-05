Будут новые прямые поезда в ЕС: в Украине открыли евроколею Ужгород – Чоп

В Украине 5 сентября открыли 24-километровый участок европейской колеи стандарта 1435 мм – от Чопа до Ужгорода. Предполагается, что это позволит украинцам добираться за границу без пересадок – поезда в/из ЕС будут доезжать до Ужгорода без перестановки колесных парт. Когда именно будут открыты новые маршруты, пока неизвестно.

Об открытии евроколеи заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо 5 сентября. Также о событии упоминал внештатный советник руководителя ОП и экс-член набсовета "Укрзалізниці" (УЗ) Сергей Лещенко в своих соцсетях. При этом сама УЗ ситуацию не комментировала.

"Сегодня весомый результат наших железнодорожников... Новая колея, часть европейской сети, которая соединяет Ужгород с Братиславой, Кошице, Будапештом, Веной. И это только один из первых шагов в интеграцию украинской железной дороги к сетям Евросоюза", – сказал Зеленский.

Евроколея Ужгород – Чоп: главное о проекте

На самом деле это две параллельные колеи на участке Чоп – Ужгород: одна широкая (1520 мм) и одна евростандарта (1435 мм).

Чоп – Ужгород: одна широкая (1520 мм) и одна евростандарта (1435 мм). Евроколея позволит избежать пересадок на границе , что сокращает время в пути пассажиров железной дороги, которые едут из Украины в ЕС и назад.

, что сокращает время в пути пассажиров железной дороги, которые едут из Украины в ЕС и назад. Общая стоимость проекта составляет 1,3 млрд грн, из которых 50% финансируется из фонда ЕС Connecting Europe Facilitу (CEF).

Connecting Europe Facilitу (CEF). До Словакии существует более короткий ж/д путь – можно восстановить 8 км железной дороги от Ужгорода до пограничного перехода Павлово-Матьевце , но по состоянию на август-2025 сторона отказалась пропускать украинские поезда по евроколее через этот пункт пропуска.

, но по состоянию на август-2025 сторона отказалась пропускать украинские поезда по евроколее через этот пункт пропуска. Следующими городами, где планируется прокладка европутей станут Львов, Черновцы и Луцк, но по всей Украине прокладывать "узкоколейку" не собираются – это слишком дорого и невыгодно для грузовых перевозок.

"У нас есть очень тяжелые поезда – по 6 000 тонн. В Европе такого нет. ... Мы никогда не "перешьем" всю Украину под европейскую колею. Да и это будет неправильно", – отмечал глава правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский.

