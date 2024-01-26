Украинские АЗС отказались от прежних цен на автогаз: сколько теперь стоит топливо

За неделю украинские АЗС ощутимо снизили цены на автогаз. Так, 26 января они продают ресурс в среднем по 27,6 грн/л, что на 30 коп. дешевле, чем было в прошлую пятницу, 19 января.

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Об этом сообщает Enkorr. По его данным, цены снизили в большинстве крупных сетях АЗС. Те же, кто этого не сделал, оставил стоимость автогаза на прежнем уровне. Т.е., повышать цены не стал никто.

Где подешевело больше всего

Больше всего, по данным аналитиков, снизили цены в сети Рур груп – на 1,5 грн/л, до 28 грн/л. Также ощутимо автогаз подешевел на заправках:

ZOG – на 1 грн/л, до 27 грн/л;

Кворум – на 1 грн/л, до 26,98 грн/л;

Mango – на 90 коп./л, до 26,69 грн/л;

Marshal – на 88 коп./л, до 26,4 грн/л;

Автотранс – на 80 коп./л, до 27,18 грн/л;

Rodnik – на 80 коп./л, до 26,69 грн/л.

На каких АЗС самые высокие цены

В целом же крупные сети продают ресурс по 25,9-29,16 грн/л. Соответственно, на рынке разница в стоимости топлива превышает 3,2 грн/л.

Самые высокие цены выставили на заправках ОККО – 29,16 грн/л. А кроме того:

WOG – 29,11 грн/л;

SOCAR – 28,99 грн/л;

Neftek – 28,49 грн/л.

Где дешевле всего

Дешевле всего автогаз стоит на АЗС Green Wave – 25,9 грн/л. А также:

Авантаж 7 – 25,95 грн/л;

Олас – 26,3 грн/л;

Marshal – 26,4 грн/л.

Цены будут снижаться еще

В то же время, нынешнее снижение стоимости автогаза, по видимому, не окончательное. Как объяснил топливный эксперт Александр Сиренко, цены могут опустится гораздо ниже.

По его словам, в нынешних условиях стабильности рынка цены на автогаз должны двигаться до 25 грн/л – когда наценка к оптовой стоимости составит 3 грн. Но даже если наценка составит 5 грн, розничная цена, по мнению эксперта, не должна превысить 27 грн/л.

Однако, признает он, есть вероятность и того, что ресурс подорожает. Ведь в декабре – после возникших в предыдущий месяц перебоев – трейдеры значительно нарастили импорт газа и брали его буквально по любой цене.

"Оно только доехало, причем доехало все и сразу, а потому на январь мало кто подал заявки – и импорт упал вдвое. Но может и проскочим, и повышения не будет. Ведь на заправках цены еще не успели опуститься до текущих (оптовых) показателей", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам экспертов, основной же причиной удешевления топлива является снижение котировок на нефтепродукты в Европе. Ведь в условиях низкого спроса трейдеры снизили цены.

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