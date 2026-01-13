Украинцам продолжают массово платить зарплату "в конвертах": в каких сферах больше всего

В Украине зарплату "в конвертах" чаще всего выплачивают в гостинично-ресторанном бизнесе, а также в строительстве и торговле – именно там зафиксирован самый высокий уровень теневой занятости. В 2025 году Гоструда усилила разъяснительную работу, в результате чего более 232 тысяч работников были официально оформлены.

Об этом сообщает Управление инспекционной деятельности в Винницкой области. Отмечается, что проблема зарплат "в конвертах" остается одной из самых острых на рынке труда, несмотря на войну, миграцию и кадровый дефицит.

Самые высокие риски использования незадекларированного труда традиционно сосредоточены в сферах, где распространена сезонность, высокая текучесть кадров и значительная доля наличных расчетов. По данным Гоструда, больше всего случаев выплаты зарплат "в конвертах" и неофициального трудоустройства в 2025 году зафиксировано в гостинично-ресторанном бизнесе (HoReCa).

Именно этот сектор возглавил антирейтинг отраслей с самым высоким уровнем теневой занятости. Повышенные риски также характерны для строительства, сферы обслуживания и торговли, где работодатели нередко пытаются минимизировать налоговую нагрузку за счет нарушения трудового законодательства.

Выводы инспекторов труда подтверждены результатами количественного кросс-секционного исследования, проведенного в 2025 году с целью оценки масштабов и структуры незадекларированной занятости в Украине. Согласно результатам исследования, в секторе HoReCa уровень неформальной занятости достиг 40%, в строительстве – 38%, а в торговле – 32%. Именно эти сферы стали ключевыми зонами риска, где зарплаты "в конвертах" распространены больше всего.

Эксперты объясняют такую ситуацию несколькими факторами. В гостинично-ресторанном бизнесе часто работают студенты, сезонные работники и персонал с гибким графиком, что упрощает сокрытие реальных трудовых отношений. В строительстве распространены краткосрочные проекты и субподряд, а в торговле – частичная занятость и неофициальные доплаты к минимальной зарплате.

С учетом полученных данных в 2025 году Гоструда сосредоточила усилия именно на отраслях с наибольшими рисками теневой занятости. В течение года продолжалась масштабная информационная кампания, которой было охвачено несколько миллионов граждан. Инспекторы труда осуществляли информационные визиты к работодателям, распространяли разъяснительные материалы через медиа и социальные сети, а также предоставляли индивидуальные консультации работникам и бизнесу. Результатом такой работы стало официальное оформление трудовых отношений с 232 тысячами работников.

