Работодатели активно ищут работников на сезонную работу: кого именно и какую зарплату предлагают

Зимой в Украине наиболее распространена сезонная работа в строительстве, производстве, торговле, логистике и среди вакансий для студентов и кандидатов без опыта. Чаще всего ищут разнорабочих, строителей, продавцов и водителей, а уровень оплаты колеблется от 10 тыс. грн до 40-65 тыс. грн для квалифицированных специалистов.

Об этом говорится в аналитике одного из кадровых порталов для поиска работы. Для многих украинцев такая занятость становится возможностью быстро найти работу без длительного отбора или компенсировать рост расходов в холодный период.

Больше всего вакансий в сезонном сегменте приходится на строительную сферу. Абсолютным лидером по количеству объявлений стала должность разнорабочего в категории "Строительство/облицовочные работы" в ноябре таких вакансий было 828. Медианная зарплата для этой позиции составляет 23,9 тыс. грн, а требования к кандидатам часто минимальные.

Второе место по популярности занимает категория "Начало карьеры / студенты". Здесь работодатели разместили 460 объявлений, и именно эти вакансии получают больше всего откликов. Речь идет преимущественно о частичной занятости или временной работе без требований к опыту. При этом уровень оплаты в этом сегменте значительно ниже, медианная зарплата составляет около 10 тыс. грн.

Тройку лидеров замыкают строители – 312 вакансий с медианной зарплатой 42,5 тыс. грн. В категории "Производство / рабочие специальности" наибольшая активность работодателей зафиксирована в подкатегории "другое" – 244 объявления. В нее входят вакансии фасовщиков, сортировщиков, складских работников, заправщиков и других вспомогательных специальностей. Медианная зарплата здесь составляет 18,5 тыс. грн.

В сфере торговли больше всего ищут продавцов – 94 вакансии со средней рыночной оплатой 24,3 тыс. грн. В логистике и доставке наиболее востребованными остаются водители. В ноябре работодатели разместили 66 таких вакансий, а медианная зарплата достигла 30 тыс. грн, что делает это направление одним из самых привлекательных в сезонном сегменте.

Отдельное внимание привлекают специализированные строительные профессии, где уровень оплаты значительно выше среднего. Среди них:

монтажники – 70 вакансий с медианной зарплатой 40 тыс. грн;

фасадчики – 36 вакансий с медианной оплатой около 65 тыс. грн;

маляры – 24 вакансии, где медианная зарплата превышает 36 тыс. грн.

Зимний сезонный рынок труда в Украине формируется прежде всего за счет строительства, производства, торговли и логистики. В то же время значительную долю занимают вакансии для студентов и кандидатов без опыта, которые позволяют быстро выйти на работу, но предусматривают более низкие зарплаты.

