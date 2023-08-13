Украинские АЗС резко переписали цены на бензин: сколько стоит

Украинские АЗС переписали цены на бензин. За неделю – с 4 по 11 августа – А-95-й подорожал почти на 2 грн/л, до 51,94 грн.

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Об этом сообщает Enkorr. По его данным, больше других цены на бензин подняли:

ОККО, WOG – на 3 грн/л, до 54,99 грн;

Chipo – на 2,98 грн/л, до 52,75 грн;

UPG – на 2,5 грн/л, до 53,4 грн;

ZOG – на 2,5 грн/л, до 51,5 грн;

BVS – на 2,2 грн/л, до 51,79 грн.

Выросли цены и на бензин А-95+. Он подорожал еще больше – на 1,98 грн, до средних 53,92 грн. Больше всего в сетях:

ОККО, WOG – на 3 грн/л, до 56,99 грн;

Ovis – на 3 грн/л, до 54,99 грн;

UPG – 2,5 грн/л, до 55,4 грн;

AMIC – на 2,4 грн/л, до 54,64 грн.

Сколько стоит бензин

Дороже всего – по 54,99 грн/л – бензин А-95 продают в сетях ОККО, WOG, SOCAR. Также высокие цены выставили на заправках:

UPG – 53,4 грн/л;

Ovis – 52,99 грн/л;

AMIC – 52,95 грн/л;

Chipo – 52,75 грн/л;

Shell – 52,49 грн/л;

KLO – 52,29 грн/л.

Самую низкую цену выставили на АЗС "Маркет" – 47,79 грн/л. А кроме того:

VostokGaz – 47,89 грн/л;

RLS – 47,9 грн/л;

Авантаж 7 – 47,95 грн/л.

Бензин А-95+ же есть далеко не во всех сетях. Среди тех же, кто им торгует, дешевле всего на АЗС БРСМ-Нафта – 49,66 грн/л. А кроме того, в сетях:

RLS – 49,9 грн/л;

Авіас – 50,5 грн/л;

Укрнафта – 50,9 грн/л.

Самую высокую же цену выставили на заправках ОККО, WOG, SOCAR – 56,99 грн/л. А також:

Shell – 55,49 грн/л;

UPG – 55,40 грн/л.

Цены будут выше

В целом же в Украине ожидается еще большее повышение цен на автотопливо. Так, по словам гендиректора одной из сетей АЗС Леонида Косянчука, в ближайшее время стоимость бензина А-95 может составить около 52,5 грн/л.

Как сообщал OBOZREVATEL, причин удорожания топлива две. Первая – возвращение "довоенных" налогов на топливо.

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