newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Украинцам повысили цены на бензин: у кого заправляться выгоднее всего

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
1,3 т.
Украинцам повысили цены на бензин

В Украине подорожал бензин. С 4 по 7 августа стоимость марки А-95 выросла на 41 коп./л, преодолев психологическую отметку в 50 грн и составив 50,39 грн.

Видео дня

Об этом сообщает Enkorr. Согласно его данным, больше всего цены на ресурс повысили сети:

  • VostokGaz – на 3 грн/л, до 49,39 грн;
  • VST – на 2 грн/л, до 49,1 грн;
  • ОККО – на 1 грн/л, до 52,99 грн;
  • WOG – на 1 грн/л, до 52,99 грн;
  • SOCAR – на 1 грн/л, до 53,99 грн;
  • Chipo – на 1 грн/л, до 50,77 грн.
В Украине подорожал бензин

Где цены самые низкие

  • Маркет – 46,79 грн/л;
  • RLS – 46,9 грн/л;
  • Укр-Петроль – 47,8 грн/л;
  • Укрнафта – 47,9 грн/л;
  • Авантаж 7 – 47,95 грн/л;
  • Фактор – 48 грн/л.

На каких АЗС дороже всего

  • SOCAR – 53,99 грн/л;
  • ОККО, WOG – 52,99 грн/л;
  • Neftek – 51,99 грн/л;
  • UPG – 51,4 грн/л;
  • AMIC – 51,17 грн/л.

Сколько стоит бензин А95+

Подорожал и бензин А-95+. Его стоимость увеличилась на 45 коп./л, до 52,39 грн. Правда, есть он не во всех сетях АЗС, а среди тех, кто его все же продает, самые низкие цены выставили:

  • БРСМ-Нафта – 48,72 грн/л;
  • RLS – 48,9 грн/л;
  • Авіас – 49,5 грн/л;
  • Укрнафта – 49,9 грн/л.

Самые высокие цены выставили на заправках:

  • SOCAR – 55,99 грн/л;
  • ОККО, WOG, Neftek – 54,99 грн/л;
  • Shell – 53,89 грн/л.

Цены будут выше

В целом же в Украине ожидается повышение цен на автотопливо. Подорожание может составить 3-4 грн/л. Т. е. стоимость, к примеру, бензина А-95 может перешагнуть психологический барьер в 50 грн/л и достичь 51,5-52,5 грн/л уже в ближайшие недели.

Причин же удорожания две. Первая – возвращение "довоенных" налогов на топливо.

Вторая же вытекает из первой: запасы бензина и дизтоплива, закупленных сетями АЗС еще до возвращения налогов, исчерпались. Новые же объемы будут закупаться уже с учетом новых/старых налогов.

"Июньское топливо, "доналоговое", уже заканчивается. А ценообразование июля просто в другой плоскости, на пару этажей выше лежит", – объяснил основатель Prime Group TM Дмитрий Леушкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут сэкономить бензин в жару. Один из способов – разумно использовать кондиционер. В частности, не включать его на максимальную мощность, а устанавливать комфортную температуру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!