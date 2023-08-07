Украинцам повысили цены на бензин: у кого заправляться выгоднее всего

В Украине подорожал бензин. С 4 по 7 августа стоимость марки А-95 выросла на 41 коп./л, преодолев психологическую отметку в 50 грн и составив 50,39 грн.

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Об этом сообщает Enkorr. Согласно его данным, больше всего цены на ресурс повысили сети:

VostokGaz – на 3 грн/л, до 49,39 грн;

VST – на 2 грн/л, до 49,1 грн;

ОККО – на 1 грн/л, до 52,99 грн;

WOG – на 1 грн/л, до 52,99 грн;

SOCAR – на 1 грн/л, до 53,99 грн;

Chipo – на 1 грн/л, до 50,77 грн.

Где цены самые низкие

Маркет – 46,79 грн/л;

RLS – 46,9 грн/л;

Укр-Петроль – 47,8 грн/л;

Укрнафта – 47,9 грн/л;

Авантаж 7 – 47,95 грн/л;

Фактор – 48 грн/л.

На каких АЗС дороже всего

SOCAR – 53,99 грн/л;

ОККО, WOG – 52,99 грн/л;

Neftek – 51,99 грн/л;

UPG – 51,4 грн/л;

AMIC – 51,17 грн/л.

Сколько стоит бензин А95+

Подорожал и бензин А-95+. Его стоимость увеличилась на 45 коп./л, до 52,39 грн. Правда, есть он не во всех сетях АЗС, а среди тех, кто его все же продает, самые низкие цены выставили:

БРСМ-Нафта – 48,72 грн/л;

RLS – 48,9 грн/л;

Авіас – 49,5 грн/л;

Укрнафта – 49,9 грн/л.

Самые высокие цены выставили на заправках:

SOCAR – 55,99 грн/л;

ОККО, WOG, Neftek – 54,99 грн/л;

Shell – 53,89 грн/л.

Цены будут выше

В целом же в Украине ожидается повышение цен на автотопливо. Подорожание может составить 3-4 грн/л. Т. е. стоимость, к примеру, бензина А-95 может перешагнуть психологический барьер в 50 грн/л и достичь 51,5-52,5 грн/л уже в ближайшие недели.

Причин же удорожания две. Первая – возвращение "довоенных" налогов на топливо.

Вторая же вытекает из первой: запасы бензина и дизтоплива, закупленных сетями АЗС еще до возвращения налогов, исчерпались. Новые же объемы будут закупаться уже с учетом новых/старых налогов.

"Июньское топливо, "доналоговое", уже заканчивается. А ценообразование июля просто в другой плоскости, на пару этажей выше лежит", – объяснил основатель Prime Group TM Дмитрий Леушкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут сэкономить бензин в жару. Один из способов – разумно использовать кондиционер. В частности, не включать его на максимальную мощность, а устанавливать комфортную температуру.

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