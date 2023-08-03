Цены готовятся пробить психологическую отметку: как на АЗС подорожает топливо
В Украине ожидается повышение цен на автотопливо. Подорожание может составить 3-4 грн/л. Т.е., стоимость, к примеру, бензина А-95 может перешагнуть психологический барьер в 50 грн/л и достичь 51,5-52,5 грн/л уже в ближайшие недели.
Такой прогноз озвучил OBOZREVATEL гендиректор одной из сетей АЗС Леонид Косянчук. При этом он подчеркнул: повышение неминуемо.
"Никто никуда не денется. Цены повысят", – признал Косянчук.
С ним соглашается и основатель Prime Group TM Дмитрий Леушкин – правда, с небольшим уточнением. Он считает, что подорожание может оказаться еще больше высоким, чем прогнозирует Косянчук.
"60 гривен пока не случится. Но 55 вполне таки уже ощущается", – считает Леушкин.
Почему цены будут расти
Причин же удорожания две. Первая – возвращение "довоенных" налогов на топливо.
Вторая же вытекает из первой: запасы бензина и дизтоплива, закупленных сетями АЗС еще до возвращения налогов, исчерпались. Новые же объемы будут закупаться уже с учетом новых/старых налогов.
"Июньское топливо, "доналоговое", уже заканчивается. А ценообразование июля просто в другой плоскости, на пару этажей выше лежит", – объяснил Леушкин.
Топливо уже подорожало
В целом же цены на бензин и дизель уже значительно повысились. Так, А-95-й за месяц – с 30 июня по 31 июля – подорожал на 3,7 грн/л, до средних 48,61 грн.
Самые высокие цены выставили на заправках сети SOCAR – 51,99 грн/л. А кроме того, на АЗС:
- Neftek, ОККО, WOG – 49,99 грн/л;
- Shell – 49,71 грн/л;
- KLO – 49,49 грн/л;
- Ovis – 49,29 грн/л;
- AMIC – 49,12 грн/л.
Дешевле всего его продают в сети VostokGaz – 45,39 грн/л. За ней идут:
- Маркет – 45,79 грн/л;
- RLS – 45,9 грн/л;
- Авантаж 7 – 45,95 грн/л.
Стоимость дизеля же увеличилась сразу на 4,4 грн/л – до средних 47,81 грн. Самые высокие цены выставили сети:
- ОККО, WOG, SOCAR, Neftek – 49,99 грн/л;
- Shell – 49,79 грн/л;
- AMIC – 48,44 грн/л;
- KLO – 48,29 грн/л.
Самые низкие:
- Маркет – 44,39 грн/л;
- Авантаж 7 – 44,55 грн/л;
- VostokGaz – 44,89 грн/л;
- Олас – 44,90 грн/л;
- БРСМ-Нафта – 45,45 грн/л.
Ранее же OBOZREVATEL рассказывал, что некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество.
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