Цены готовятся пробить психологическую отметку: как на АЗС подорожает топливо

В Украине ожидается повышение цен на автотопливо. Подорожание может составить 3-4 грн/л. Т.е., стоимость, к примеру, бензина А-95 может перешагнуть психологический барьер в 50 грн/л и достичь 51,5-52,5 грн/л уже в ближайшие недели.

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Такой прогноз озвучил OBOZREVATEL гендиректор одной из сетей АЗС Леонид Косянчук. При этом он подчеркнул: повышение неминуемо.

"Никто никуда не денется. Цены повысят", – признал Косянчук.

С ним соглашается и основатель Prime Group TM Дмитрий Леушкин – правда, с небольшим уточнением. Он считает, что подорожание может оказаться еще больше высоким, чем прогнозирует Косянчук.

"60 гривен пока не случится. Но 55 вполне таки уже ощущается", – считает Леушкин.

Почему цены будут расти

Причин же удорожания две. Первая – возвращение "довоенных" налогов на топливо.

Вторая же вытекает из первой: запасы бензина и дизтоплива, закупленных сетями АЗС еще до возвращения налогов, исчерпались. Новые же объемы будут закупаться уже с учетом новых/старых налогов.

"Июньское топливо, "доналоговое", уже заканчивается. А ценообразование июля просто в другой плоскости, на пару этажей выше лежит", – объяснил Леушкин.

Топливо уже подорожало

В целом же цены на бензин и дизель уже значительно повысились. Так, А-95-й за месяц – с 30 июня по 31 июля – подорожал на 3,7 грн/л, до средних 48,61 грн.

Самые высокие цены выставили на заправках сети SOCAR – 51,99 грн/л. А кроме того, на АЗС:

Neftek, ОККО, WOG – 49,99 грн/л;

Shell – 49,71 грн/л;

KLO – 49,49 грн/л;

Ovis – 49,29 грн/л;

AMIC – 49,12 грн/л.

Дешевле всего его продают в сети VostokGaz – 45,39 грн/л. За ней идут:

Маркет – 45,79 грн/л;

RLS – 45,9 грн/л;

Авантаж 7 – 45,95 грн/л.

Стоимость дизеля же увеличилась сразу на 4,4 грн/л – до средних 47,81 грн. Самые высокие цены выставили сети:

ОККО, WOG, SOCAR, Neftek – 49,99 грн/л;

Shell – 49,79 грн/л;

AMIC – 48,44 грн/л;

KLO – 48,29 грн/л.

Самые низкие:

Маркет – 44,39 грн/л;

Авантаж 7 – 44,55 грн/л;

VostokGaz – 44,89 грн/л;

Олас – 44,90 грн/л;

БРСМ-Нафта – 45,45 грн/л.

Ранее же OBOZREVATEL рассказывал, что некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество.