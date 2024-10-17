Украинцам подсовывали китайские подделки техники Apple под видом оригинала: разоблачена сеть

В Украине разоблачили сеть нелегальных торговцев, которые продавали поддельную технику "известного бренда". Вероятно, речь идет о гаджетах, которые маскировали под устройства Apple. Контрафакт везли из Китая и подавали онлайн – на сайтах, а также через Instagram и Telegram, рассылая подделки по всей Украине.

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Об этом свидетельствует сообщение Бюро экономической безопасности (БЭБ). В публикации не назван бренд, однако на опубликованном БЭБ фото видно, что среди обнаруженного контрафакта – характерные для устройств Apple коробки с надписями AirPods Max.

"Следствием установлено, что упомянутые лица завозили копии гаджетов из Китая... Покупателям предлагали широкий ассортимент техники: зарядные устройства, наушники, смарт-часы и т.д. Брендированную продукцию посылали по почте по всей территории Украины", – заявили в БЭБ.

В ходе расследования правоохранители провели обыски в Житомирской и Хмельницкой областях. В результате были изъяты 4 тыс. единиц поддельной техники.

Гаджеты проверили представители компании-правообладательницы. Выяснилось, что вся техника – низкого качества, а ее маркировка и упаковка не соответствуют стандартам качества.

"Кроме того, продукция изготовлена и брендирована без разрешения правообладателя торговой марки. Таким образом компания нанесла материальный ущерб в размере ориентировочно 25 млн грн", – говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается расследование сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Это ч. 3 ст. 177 (нарушение прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец и т.п.) и ч. 3 ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара). Санкции по эти статьям предусматривают:

штраф от 34 тыс. до 51 тыс. грн или лишение свободы на срок от 3 до 6 лет (ч. 3 ст. 177);

(ч. 3 ст. 177); штраф от 170 тыс. до 255 тыс. грн с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого.

Следует отметить, что многие украинские магазины продают контрабандную технику Apple, нарушая налоговое законодательство. Центр экспертиз "Тест" для эксперимента купил в 10 киевских магазинах техники продукцию этого производителя, но ни один из проданных образцов не имел отметки официального импорта и только один выдал фискальный чек.

Также оказалось, что некоторые магазины продают товар от разных физлиц-предпринимателей, а другие вообще не имеют оформленных ФЛП. Кроме того, почти все магазины отказывались принимать товар у покупателей назад

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Киеве обнаружили сеть магазинов, продававших технику Apple, не платя налоги. На управляющую компанию наложили штраф в размере 10 млн грн, и немалый штраф грозит ее владельцу.

Также на границе Украины с Польшей обнаружили канал поставки контрабандной мобильной техники Apple и аксессуаров к ней, которые завозили через пропускной пункт "Мостиска – Пшемысль", скрывая от таможенного контроля. Для участия в схеме привлекались преимущественно женщины, переходившие через польскую границу от 3 до 7 раз в сутки.

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