Продажа техники Apple нанесла Украине миллионный ущерб: что угрожает владельцу

В Киеве обнаружили сеть магазинов, продававших технику Apple, не платя налоги. На управляющую компанию наложили штраф в размере 10 млн. гривен, и немалый штраф грозит ее владельцу.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Директору компании сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица предприятия на протяжении двух лет не отразили реальную прибыль компании. Оплату товара принимали на счета различных подконтрольных ФЛП. Таким образом, снизили доход на сумму более 55 млн грн", – отметили в БЭБ.

Судебно-экономическая экспертиза постановила, что в результате таких действий компания не оплатила государственному бюджету более 10 млн грн налогов. Поэтому директору общества сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах – к моменту оглашения подозрения предприятие возместило сумму нанесенного ущерба в полном объеме.

Следует отметить, что многие украинские магазины продают контрабандную технику Apple, нарушая налоговое законодательство. Центр экспертиз "Тест" для эксперимента купил в 10 киевских магазинах техники продукцию этого производителя, но ни один из проданных образцов не имел отметки официального импорта и только один выдал фискальный чек. Также оказалось, что некоторые магазины продают товар от разных физлиц-предпринимателей, а другие вообще не имеют оформленных ФЛП. Кроме того, почти все магазины отказывались принимать товар у покупателей вспять.

Также OBOZ.UA сообщал, что недавно на границе Украины с Польшей обнаружили канал поставки контрабандной мобильной техники Apple и аксессуаров к ней, которые завозились через пропускной пункт "Мостиска-Пшемысль", скрывая от таможенного контроля. Для участия в схеме привлекались преимущественно женщины, переходившие через польскую границу от 3 до 7 раз в сутки. Сейчас они проносили в личных вещах 2-7 мобильных телефонов.

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