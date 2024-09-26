На границе перекрыли канал контрабанды техники Apple: десятки новых iPhone 16 изъяты

На границе Украины была обнаружена партия контрабандной мобильной техники и аксессуаров к ней. Среди конфискованных смартфонов – десятки iPhone последней модели.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Технику завозили через пропускной пункт "Мостиска-Пшемысль" на границе с Польшей, скрывая от таможенного контроля, чтобы в дальнейшем продать в торговых сетях Львовщины.

"Детективы ТУ БЭБ во Львовской области разоблачили группу лиц, наладивших схему незаконного перемещения оптовых партий техники известных производителей, а также аксессуаров к ним. Среди нелегально попадавших в Украину товаров были в том числе ликвидационные лоты "Amazon", которые обычно покупают у посторонних лиц в странах Европейского Союза, США и Китая", – отметили в БЭБ.

Для участия в схеме привлекались преимущественно женщины, переходившие через польскую границу от 3 до 7 раз в сутки. Сейчас они проносили в личных вещах 2–7 мобильных телефонов.

Детективы установили, что для конспирации участницы сделки переодевались и периодически декларировали по 1 телефону якобы для собственного пользования. А незаконно перемещенные гаджеты хранились в хранилищах или автомобилях недалеко от границы. В этих местах обнаружили:

iPhone 16 Pro и 16 Pro Max – 88 штук;

iPhone 15 Pro Max – 2 штуки;

наушники AirPods 4, AirPods Max;

смарт-часы Apple Watch 10.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, сотрудники центра экспертиз "Тест" выяснили, что все крупные торговые сети в Украине продают контрабандную технику Apple, в нарушение налогового законодательства. Оказалось, что ни один из десяти проданных образцов техники Apple не имел отметки официального импорта, а фискальный чек выдал только один магазин.

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