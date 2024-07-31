Украину завалили "черными" iPhone: названы магазины, массово продающие контрабандную технику Apple
Десять из десяти магазинов, продающих технику Apple, реализуют контрабанду, нарушая налоговое законодательство. При этом ни один из десяти проданных образцов техники Apple не имел отметки официального импорта, а фискальный чек выдал только один магазин.
Об этом сообщает Центр экспертиз "Тест". Согласно проведенному им исследованию, под мониторинг попали сети:
- "Техно Еж" (ЦУМ, ТРЦ Lavina Mall и ТРЦ Dream);
- "Ябко" (ТРЦ Lavina Mall и Большой Васильковский, 14);
- YABLUKA ( ТРЦ Lavina Mall, ТРЦ Dream и Крещатик, 42);
- Аppleroom в ТРЦ "Ретровиль";
- eStore и их магазин в ТЦ "Глобус".
Согласно ему, ни один из десяти проданных образцов техники Apple не имел отметки официального импорта. А единственным магазином выдавшим фискальный чек был магазин Appleroom.
При этом сеть YABLUKA продает товар от разных физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. "ФОП") в каждом магазине. А "Техно Ёж" и "Ябко" вообще не имеют даже "ФОПов". То есть юридически они вообще не существуют и никому ничего не продают.
Кроме того, почти все магазины отказывались принимать товар у покупателей обратно. А единственным магазином, выдавшем гарантийный талон, стал eStore – другие предлагали купить гарантию на 1-2 года.
"Все магазины не указывают цены (не имеют ценников) на дорогие товары. Что нарушает права потребителя на получение полной и достоверной информации о товаре", – говорится в исследовании.
В свою очередь, журналист Евгений Плинский напомнил: на контрабанде и сбыте нелегальной техники Apple бюджет теряет миллиарды. Так как, "75% проданной техники ввозится контрабандой, а продается мимо уплаты налогов".
Как сообщал OBOZ.UA, тем временм, в Украине зафиксировали 8 эпизодов контрабанды техники Apple, которые привели к убыткам государства на 53 млн грн. Такие случаи были обнаружены на Волынской таможне. Сотрудникам ведомства, которые контролировали этот контрабандный канал, уже объявили о подозрении.
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