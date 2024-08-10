Украинцам перестроят многоэтажки: что будет с квартирами и кого коснется

В Украине планируют провести масштабную жилищную реформу. Кроме того, впервые могут также провести и модернизации застарелого жилого фонда. Дома, которые нельзя отремонтировать, могут быть снесены, а на их месте простроят новые. Однако все застаревшие многоэтажки, которые могут быть отремонтированы, будет модернизованы.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Законопроект подали еще до войны (в декабре 2021-го). А два года назад, в сентябре 2022 года, его приняли в первом чтении. В пояснительной записке говорится, что в Украине 30 380 устаревших домов, причем среди них даже есть относительно новые дома, построенные с 1990 по 2010-й (вероятно, из-за низкого качества строительства).

"Если коротко, то он предполагает реновацию устаревшего жилья, то есть комплексную реконструкцию. Законопроект определяет, что мерами по комплексной реконструкции могут быть модернизация многоквартирного дома в пределах квартала, снос многоквартирных домов с последующим новым строительством объектов, реконструкция объектов инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры, расположенных там", – рассказала Шуляк.

Документ предусматривает реконструкцию во всех случаях, когда это возможно. И только если дом уже в аварийном состоянии и отремонтировать его невозможно, возможен снос с последующим строительством нового жилья.

"Наша цель – провести законопроект № 6458 через второе чтение до конца текущего года. Но это будет зависеть от того, насколько успешным будет принятие рамочного законопроекта об основных принципах жилищной политики, поскольку они, повторюсь, взаимосвязаны", – говорит Шуляк.

После доработки документа проведут публичные консультации. Сейчас в ЕС по возможности практикуется перестройка хрущевок, их термомодернизация, надстройка новых этажей, приведение малоэстетичного фасада с применением современных технологий. Этот путь может пройти и Украина.

Но первое, что нужно будет сделать, – провести аудит и выяснить масштаб проблемы по стране с учетом военных рисков, а уже потом, разрабатывая механизм, искать оптимальные стимулы и рычаги и для привлечения частных инвесторов, и для убеждения жителей в целесообразности того или иного решения", – говорит Шуляк.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине пересчитали стоимость квартир. Цены постепенно растут по всей стране. Ситуация кардинально изменилась.

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