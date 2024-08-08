В Украине проведут масштабную реновацию многоэтажек: какие могут снести и кому отремонтируют жилье

В Украине львиная доля жилья нуждается в реконструкции. Капитальные ремонты не заложены в тарифах на содержание, в некоторых многоэтажках они не проводились десятилетиями.

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Срок эксплуатации большинства хрущевок либо истекает, либо уже истек. Для того чтобы продолжать безопасно эксплуатировать такие дома, необходимо проводить реновацию. Иначе то, что сейчас называют устаревшим, вскоре может стать аварийным.

О том, как в Украине планируют ремонтировать хрущевки и когда это может произойти, читайте в материале OBOZ.UA.

Законопроект уже был принят в первом чтении

У некоторых украинских городов до 50% устаревшего жилищного фонда. Попытки решения проблемы устаревшего жилищного фонда в Украине проходят уже давно. Последний законопроект по этому поводу – №6458(разработан Кабинетом министров), рассказывает OBOZ.UA председатель комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Законопроект подали еще до войны (в декабре 2021-го). А два года назад, в сентябре 2022 года, его приняли в первом чтении. В пояснительной записке говорится, что в Украине 30 380 устаревших домов. Среди них даже есть относительно новые дома: построены с 1990 по 2010-й (вероятно, из-за низкого качества строительства).

"Если коротко, то он предполагает реновацию устаревшего жилья, то есть комплексную реконструкцию. Законопроект определяет, что мерами по комплексной реконструкции могут быть модернизация многоквартирного дома в пределах квартала, снос многоквартирных домов с последующим новым строительством объектов, реконструкция объектов инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры, расположенных там", – рассказала Шуляк.

Документ предусматривает реконструкцию во всех случаях, когда это возможно. И только если дом уже в аварийном состоянии и отремонтировать его невозможно, возможен снос с последующим строительством нового жилья.

"Наша цель – провести законопроект №6458 через второе чтение до конца текущего года. Но это будет зависеть от того, насколько успешным будет принятие рамочного законопроекта об основных принципах жилищной политики, поскольку они, повторюсь, взаимосвязаны", – говорит Шуляк.

При этом после доработки документа проведут публичные консультации. Сейчас в ЕС по возможности практикуется перестройка хрущевок, их термомодернизация, надстройка новых этажей, приведение малоэстетичного фасада с применением современных технологий. Этот путь может пройти и Украина.

Но первое, что нужно будет сделать - провести аудит и выяснить масштаб проблемы по стране с учетом военных рисков, а уже потом, разрабатывая механизм, искать оптимальные стимулы и рычаги для привлечения и частных инвесторов, и убеждения жителей в целесообразности того или иного решение", – говорит Шуляк.

Киевский архитектор Олег Гречух в комментарии OBOZ.UA также считает: "московско-лужковский" опыт в Украине повторять не стоит. В Чехии, Польше, Германии не разрушают пятиэтажки, чтобы построить на их месте втрое больше квартир, а производят обновление старых домов.

Во время реновации, как говорит Шуляк, жителей домов насильно никто не будет выселять. Международная практика в таких случаях говорит о "согласии большинства", например, поддержать решения у 75% владельцев и более.

Отдельно следует проработать и механизм отселения из аварийного и опасного дома по решению суда, например, это вопрос безопасности.

Где брать деньги на реновацию?

"В общем, реновация устаревшего жилья, кроме средств государственного и местного бюджетов, может происходить за счет фондов и грантов ЕС, безвозвратных ссуд и субсидий и даже на средства частных лиц", - говорит Шуляк.

В странах Балтии, в частности в Латвии, реконструкцию устаревшего жилья проводили через комплексные капитальные ремонты – укрепляли фундамент, меняли коммуникации, утепляли фасады и т.д. При этом там сформировалась довольно нетрадиционная модель финансирования реновации – значительную часть таких работ финансировали фонды ЕС и совладельцы многоквартирных домов, получавших льготные многолетние кредиты.

В Германии владельцы жилья устаревшего жилищного фонда могут обновлять свою условную "хрущевку" за свой счет. За это они получают налоговые льготы.

Уже сейчас владельцы квартир в хрущевках могут производить ОСМД и проводить ремонты, покрывая расходы в том числе за счет государственных программ. Кроме того, есть городские программы финансирования, гранты от разных организаций, возможность оформить кредит.

Еще один вариант – привлечение финансирования из Фонда энергоэффективности. Некоторые ОСМД уже реализовали такие проекты с его помощью. Кроме того, иногда утепление фасада хрущевок, также частью их модернизации, может быть профинансировано местным бизнесом в рамках его программ по корпоративной социальной ответственности. Тогда речь идет либо о частных инициативах, либо о государственно-частном партнерстве", – говорит Шуляк.

Во всяком случае, ожидать, что государство проведет реставрацию домов без участия его собственников – а это владельцы всех квартир – не стоит. Если ваш дом устаревший, нуждающийся в ремонте, уже сейчас необходимо начать процедуру создания ОСМД и поиска источников финансирования. Когда необходимое законодательство будет принято, появятся новые возможности для финансирования, именно дома, которые уже будут иметь эффективное объединение, смогут первыми воспользоваться возможностями реновации.