Украинцам пересчитали зарплаты: у кого изменились больше всего

Украинские работодатели увеличили размер зарплат, которые готовы платить новым сотрудникам. Так, в июле средняя предлагаемая зарплата в гражданском секторе составила 20 500 грн, что на 500 грн превышает показатель предыдущих месяцев.

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Самый большой рост зафиксирован в сфере "Управление персоналом, HR". Как рассказали OBOZ.UA специалисты крупного кадрового портала, в таких компаний повысили предлагаемую зарплату на 9% – до средних 25 000 грн.

На 7% вырос предлагаемых оклад для специалистов в сфере "Красота, фитнес, спорт" – до средних 22 500 грн. Далее идут:

"топменеджмент, руководство высшего звена" – 42 500 грн, + 6%;

"бухгалтерия, аудит" – 19 990 грн, + 5%;

"СМИ, издательство, полиграфия" – 21 000 грн, + 5%.

Кому в Украине платят больше всех

В целом же, отмечается, в июле самые высокие средние зарплаты (кроме руководящих должностей, сферы IT и специалистов в Силах обороны) в Украине предлагали керамистам – в среднем, 48 750 грн. А кроме того:

эндодонтистам – 45 000 грн;

медиапродюсерам – 42 500 грн;

рихтовщикам – 41 250 грн;

арматурщикам, зубным техникам, риелторам – 40 000 грн;

автоэлектрикам, автослесарям, бетонщикам, бизнес-аналитикам, прорабам, высотникам, дизайнерам мебели – 35 000 грн.

Каких специалистов Украине нужно будет сразу 1,5 миллиона

В то же время, по словам директора Научно-технического центра Академии строительства Украины Ивана Перегинца, для того чтобы максимально быстро – в течение 5-10 лет – восстановить разрушения, причиненные войной, Украине понадобится около 1,5 млн строителей. Ведь Россия уже разрушила в стране более 60 млн квадратных метров жилья. Он отметил: до полномасштабной войны у нас было 300 тыс. строителей.

При этом он подчеркнул: проводить восстановление по примеру того, как это делалось после Второй мировой войны, нельзя. Ведь экономическая формация изменилась.

"Те новостройки, которые были после Второй мировой войны, обслуживали промышленность, которая была в рамках каких-то городов. Сегодня возникает вопрос субурбанизации – переноса основных экономических и промышленных объектов на территорию городов, например создание индустриальных технологических парков", – констатировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшее время в основных секторах украинской экономики в целом не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, отдельные компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых практически во всех ключевых сферах.

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