Профессия будет очень востребованной: каких специалистов Украине нужно будет сразу 1,5 миллиона

Для того, чтобы максимально быстро – в течение 5-10 лет – восстановить разрушения, причиненные войной, Украине понадобится около 1,5 млн строителей. Ведь Россия уже разрушила в стране более 60 млн квадратных метров жилья.

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Об этом сообщил директор Научно-технического центра Академии строительства Украины Иван Перегинец. Он отметил: до полномасштабной войны в стране было 300 тыс. строителей.

"До войны у нас было 300 тыс. работников строительной отрасли. Если мы хотим за 5-10 лет все отстроить, нам понадобится 1,3-1,5 млн строителей", – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул: проводить восстановление по примеру того, как это делалось после Второй мировой войны, нельзя. Ведь экономическая формация изменилась.

"Те новостройки, которые были после Второй мировой войны, обслуживали промышленность, которая была в рамках каких-то городов. Сегодня возникает вопрос субурбанизации – переноса основных экономических и промышленных объектов на территорию городов, например создание индустриальных технологических парков", – констатировал эксперт.

На украинских стройках будут работать мигранты из Азии и Африки

В то же время в Украине 74% компаний уже ощущают дефицит кадров, а на строительстве уже сейчас не хватает до 30-40% специалистов. В связи с этим ожидается, что строительные компании начнут привлекать трудовых мигрантов – прежде всего из стран Азии и Африки, которые к тому же готовы работать за меньшие деньги, чем украинцы.

По данным Конфедерации работодателей Украины, за 2 года количество официально зарегистрированных работников в строительном секторе сократилось на 25,4% – почти до 300 тыс. человек.

Как утверждает глава правления Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фаворов, в определенный момент отдельные компании потеряли до половины персонала.

Кроме того, отмечают аналитики, компании склоняются к привлечению иностранных работников еще и потому, что они не попадают под мобилизацию, которая стала одной из причин нехватки кадров.

Помимо всего прочего, иностранцы готовы работать за меньшие деньги, чем украинцы. Так, отмечается, что:

зарплаты разнорабочих, авторемонтников, электросварщиков, каменщиков, грузчиков, парковщиков стартуют от 450 долларов в месяц;

зарплаты опытных каменщиков начинаются от 650 долларов;

украинцы таких профессий получают обычно от 900 долларов, а в сложившихся условиях претендуют и на больше.

Более того, нанимать иностранцев работодателям выгоднее даже с учетом того, что следует позаботиться об их официальном трудоустройстве и обязательно предоставить им жилье. При этом стоимость разрешения на одного человека составляет:

на 1 год – чуть больше 15 тыс. грн;

на 2 года – около 25 тысяч.

Однако резюмируют, что даже с учетом этих затрат труд иностранных работников остается на 10-20% дешевле, чем украинских.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, несмотря на полномасштабную войну и регулярные российские обстрелы, украинцы не отказываются от покупки нового жилья. Впрочем, 90% спроса на первичное жилье сконцентрировано главным образом в относительно безопасных в военном смысле городах. Более того, в таких регионах спрос на новое жилье вырос в 1,5-1,8 раза – тогда как в целом по Украине упал до 35% от довоенного уровня.

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