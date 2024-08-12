Будут чаще увольнять, чем нанимать на работу: что происходит на рынке труда Украины

В ближайшее время в основных секторах украинской экономики в целом не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, отдельные компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых практически во всех ключевых сферах.

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Об этом говорится в результатах последнего соответствующего опроса Нацбанка. Согласно им, сфера строительства стала единственной, где количество компаний, планирующих увольнения, не будет доминировать над теми, кто готовиться расширять штат.

Впрочем, ожидать общего роста количества работников здесь тоже не стоит – ведь и нанимать новых, и увольнять имеющихся сотрудников намерены по 24% компаний. Еще 52% предприятий планирует оставлять текущее количество сотрудников.

В то же время, среди предприятий сферы услуг:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 77%;

нанимать новых – 5%;

проводить увольнения – 18%, что почти в 4 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы промышленности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 69%;

нанимать новых – 10%;

проводить увольнения – 21%, что более чем в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди торговых предприятий:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 74%;

нанимать новых – 6%;

проводить увольнения – 20%, что в более чем 3 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Каких специалистов Украине нужно будет сразу 1,5 миллиона

По словам директора Научно-технического центра Академии строительства Украины Ивана Перегинца, для того чтобы максимально быстро – в течение 5-10 лет – восстановить разрушения, причиненные войной, Украине понадобится около 1,5 млн строителей. Ведь Россия уже разрушила в стране более 60 млн квадратных метров жилья. Он отметил: до полномасштабной войны у нас было 300 тыс. строителей.

При этом он подчеркнул: проводить восстановление по примеру того, как это делалось после Второй мировой войны, нельзя. Ведь экономическая формация изменилась.

"Те новостройки, которые были после Второй мировой войны, обслуживали промышленность, которая была в рамках каких-то городов. Сегодня возникает вопрос субурбанизации – переноса основных экономических и промышленных объектов на территорию городов, например создание индустриальных технологических парков", – констатировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине хорошие деньги можно зарабатывать не только получив высшее образование, но и, к примеру, став высококвалифицированным специалистом в рабочей сфере. К примеру, в Киеве работодатели готовы платить представителям некоторых профессий 40 тыс. грн.

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