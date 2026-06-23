Фонд Зеленской и ЮНИСЕФ "предлагали деньги": украинцев в TikTok обманули более чем 1 млн грн

Украинские правоохранители раскрыли преступную схему, позволявшую мошенникам наживаться на теме благотворительности и гуманитарной помощи. Выдавая себя за гуманитарные организации в социальной сети TikTok, злоумышленники обманули граждан на сумму свыше 1 млн грн.

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Об этом сообщили в Министерстве социальной политики. Среди организаций, за которые выдавали себя киберпреступники, были благотворительная организация Елены Зеленской и ЮНИСЕФ.

Как действовала схема

Злоумышленники организовывали онлайн-трансляции в TikTok, во время которых выдавали себя за официальных представителей известных международных и украинских гуманитарных организаций и благотворительных платформ. Для манипуляций мошенники использовали названия следующих организаций:

UNITED24;

Фонд Елены Зеленской;

Благотворительный фонд "Вернись живым";

Общество Красного Креста;

ЮНИСЕФ.

Зрителям эфиров предлагали якобы оформить государственную или международную денежную помощь. Под этим предлогом людей убеждали предоставить личные финансовые данные, что позволяло злоумышленникам получать доступ к банковским счетам жертв и присваивать их средства. Таким образом они незаконно получили более 1 млн грн.

Что выдаёт мошенника

Правоохранители подчеркивают, что официальные международные гуманитарные организации и благотворительные фонды работают исключительно в правовом поле. Гражданам следует помнить несколько основных правил:

представители фондов никогда не запрашивают CVV-коды (три цифры на обратной стороне карты), PIN-коды, пароли к мобильному банкингу или одноразовые SMS-коды от банков .

. настоящие благотворители не требуют уплаты каких-либо комиссий, налогов или других платежей для "активации" выплаты или регистрации в программе.

для "активации" выплаты или регистрации в программе. оформление помощи никогда не проводится через социальные сети, мессенджеры или сторонние сайты . Официальная регистрация происходит только на верифицированных государственных порталах или через официальные представительства организаций.

. Официальная регистрация происходит только на верифицированных государственных порталах или через официальные представительства организаций. TikTok и другие развлекательные социальные сети используются фондами исключительно для информирования, а не для сбора конфиденциальных данных граждан.

Полиция призывает быть бдительными и проверять любую информацию о выплатах на официальных сайтах соответствующих ведомств и организаций.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцам рекомендуют не распечатывать чек после снятия денег в банкомате без особой необходимости. Дело в том, что этот документ содержит информацию, которая может заинтересовать мошенников. И если его просто выбросить – можно подвергнуть свои сбережения опасности.

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