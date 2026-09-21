Украинцам не сделают загранпаспорт без этого: какой документ нужно обязательно предоставить

Для оформления ID-карты или паспорта для выезда за границу украинцы в обязательном порядке должны предоставить не только пакет необходимых документов, но и квитанцию ​​об оплате услуги. Иначе в оформлении документа откажут.

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Об этом сообщили в миграционной службе Закарпатской области. Там отметили: провести такую оплату можно в отделении банка.

Впрочем, существуют и альтернативные варианты. В частности, можно воспользоваться:

терминалами самообслуживания;

онлайн-оплатой.

При этом подчеркивается: если услуга была оплачена, но потребность в ее получении отпала, украинцы могут вернуть свои деньги. Для этого нужно:

обратиться с письменным заявлением в управление ГМС в своем регионе;

предоставить оригинал квитанции, заверенные копии паспорта гражданина Украины и РНОКПП (ранее известный как идентификационный код), копию справки из банка с реквизитами плательщика.

А вот если паспорт оформлялся для ребенка, то необходимо добавить еще один документ. Речь о свидетельстве о рождении.

"Средства будут возвращены на банковский счет в течение 30 дней", – рассказали в в миграционной службе Закарпатской области.

Что произойдет, если введут продажу SIM-карт только по паспортам

В то же время, отдельные абоненты "Киевстара", lifecell и Vodafone могут остаться без связи в случае привязки SIM-карт мобильный оператор к паспортам. Речь, объяснили в экспертной среде, о тех, кто не захочет идентифицировать свои "симки".

Впрочем, констатируется, в ближайшее время такой привязки ожидать не следует – ведь подобное решение может быть только политическим. То есть, без попытки договориться с участниками рынка.

Тем не менее, объяснил ранее OBOZ.UA телеком-аналитик Александр Глущенко, основания для такого решения могут появиться только в случае, если сторонники решений по безопасности "докажут, что это нужно". В частности, что это снизит интенсивность и возможность использования вражеских БПЛА в Украине.

"Тогда такое решение будет. И будут хотеть этого или нет, а операторы будут вынуждены его выполнять", – резюмировал Глущенко.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в августе 2026 года украинцы провели 31 941 перенос мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты Vodafone.

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