Украинцам начали почти вдвое чаще предлагать работу: кого именно ищут

Война меняет украинский рынок труда и бизнес постепенно адаптируется к новым реалиям – это привело к росту количества вакансий для ветеранов в 2024 году на 82%. Чаще всего им предлагают позиции менеджера по продажам, продавцуа-консультанта, грузчика и кассира.

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Об этом сообщила Анастасия Разлуцкая, руководительница проекта по трудоустройству ветеранов на одной из крупнейших платформ для поиска работы. По ее данным, около 80% компаний осознают важность трудоустройства ветеранов, однако лишь 37% обеспечивают безбарьерное и инклюзивное рабочее пространство.

Эксперт отметила, что по 42% компаний в Украине начали отмечать в своих приглашающих ветеранов вакансиях, а также готовы рассматривать кандидатуры ветеранов на равных условиях со всеми остальными. Но из-за стереотипного отношения к ветеранам им редко предлагают вакансии в сфере красоты, фитнеса или на руководящих должностях. В настоящее время чаще всего они получают предложения такой работы:

менеджер по продажам ;

продавец-консультант ;

; грузчик ;

; кассир и т.д.

В соотношении по доле вакансий для ветеранов на рынке труда среди украинских регионов лидируют Херсонская область, Тернопольская, Львовская и Николаевская области. На Харьковщине, Донетчине и Полтавщине доля таких вакансий меньше. Всего больше всего вакансий для ветеранов сосредоточено в 5 областях :

Киевская;

Львовская;

Днепропетровская;

Одесская;

Ивано-Франковская.

Следует отметить, что из-за мобилизации и эмиграции в 2024 году в Украине возник большой дефицит рабочей силы. Количество открытых вакансий, размещенных на кадровых порталах, достигло рекордной отметки. Предложений о работе на рынке больше, чем до полномасштабной войны, а поисковиков этой работы гораздо меньше.

Это обуславливает потребность в интеграции ветеранов в рабочий процесс. Важна также роль государства в поддержке бизнеса, стремящегося создать инклюзивную среду для всех категорий населения.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что из-за нехватки рабочих повлекло за собой значительное повышение зарплат в сезонных отраслях, в частности в аграрном и строительном секторах. Зарплата в аграрном секторе выросла на 46,15%, а в строительной сфере – на 54,4% по сравнению с 2023 годом.

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