Дефицит кадров в Украине доходит уже до 40%: какая отрасль больше всего страдает и что делают работодатели

В Украине дефицит кадров уже достиг исторического уровня. Количество открытых вакансий, размещенных на кадровых порталах, дошло до рекордной отметки. Предложений о работе на рынке больше, чем до полномасштабной войны, а соискателей этой работы гораздо меньше.

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Самый острый дефицит ощущается там, где работали в основном мужчины, в том числе на строительстве. Это вынудило работодателей в этой сфере на 44% поднять зарплаты, а также привлекать к работе больше женщин.

Последние опросы показали: компании считают, что дефицит кадров влияет на сдерживание их развития больше, чем дефицит электроэнергии или коррупция.

О том, что происходит на рынке труда, как меняются зарплаты из-за дефицита кадров и кого не хватает, читайте в материале OBOZ.UA.

Дефицит кадров – едва ли не самая большая проблема компаний

Рост цен, коррупция и отключение электроэнергии волнуют работодателей меньше, чем дефицит кадров, говорится в результатах опроса бизнеса Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ). Самой главной проблемой остается ситуация з безопасностью (этот фактор назвали 56% опрошенных). При этом 49% представителей бизнеса среди самых больших проблем, что сдерживают рост, указали дефицит кадров. Повышение цен беспокоит 46% опрошенных, а перебои в электроснабжении – 41%.

"Мы видим тенденции к уменьшению количества работающих (согласно статистике. – Ред.). Хотя большинство предприятий (84,5%) не планируют уменьшение количества работников", – рассказала во время презентации исследования Оксана Кузяков, исполнительный директор ИЭИ.

Особая проблема – с поиском квалифицированных кадров. Только 1,7% опрошенных считают, что найти квалифицированного работника стало легче. В предстоящие три месяца опрошенные руководители предприятий ожидают дальнейшего, хотя и незначительного, ускорения темпов сокращения количества работников. Доля руководителей предприятий, указавших на то, что квалифицированных сотрудников все труднее найти, увеличилась с 38,9 до 43,0%. Возросла также и доля тех, кому труднее искать неквалифицированных работников, – с 31,7 до 36,6%.

Дефицит кадров, по оценкам бизнеса, достиг значительных масштабов в декабре 2023 года. Еще в августе-декабре 2022-го менее 20% опрошенных предприятий считали, что нехватка рабочей силы является значительной преградой для их роста. Теперь этот показатель взлетел более чем вдвое.

На рынке труда – рекордное количество вакансий. В мае работодатели разместили на Work.ua 113 016 предложений, что на 2% больше, чем в апреле. Средняя конкуренция соискателей за вакансию в мае была самой низкой за весь период с января 2021 года. На сайте Robota.ua по состоянию на 1 июня 2021 г. было размещено 95,5 тыс. активных резюме и 26,2 тыс. активных вакансий. То есть в среднем на 10 вакансий было 36 желающих.

По состоянию на 3 июня 2024 г. размещено 27,8 тыс. новых вакансий и всего 52,6 тыс. новых резюме. То есть на 10 вакансий – менее 19 желающих. Однако на самом деле часто работодатели размещают вакансии, предусматривающие трудоустройство нескольких сотрудников. В то время как украинцы обновляют свои резюме на кадровых порталах, часто имея работу и рассматривая лучшие предложения.

Владелец сети столичных заведений Анна Дунина описала ситуацию на рынке труда так: "Людей нет. Все. У малого и среднего бизнеса есть большой риск не ответить на новый вызов. Ведь здесь даже не понятно, какой суперкреативной должна быть идея, когда ты не можешь повлиять на реальное отсутствие работников".

Несколько месяцев назад Европейская бизнес-ассоциация провела исследование, показавшее: три четверти работодателей испытывают дефицит кадров. За этот период ситуация только усугубилась. Едва ли не самая тяжелая ситуация – в строительной отрасли, там дефицит сотрудников доходит до 40%.

Компании повышают зарплаты и нанимают больше женщин

В Конфедерации строителей Украины провели опрос и выяснили, что 90% компаний заметили значительное увеличение количества женщин в строительной отрасли. Из-за мобилизации наблюдается значительная нехватка работников. Поэтому работодатели вынуждены адаптировать условия работы так, чтобы они физически были по силам женщинам, в частности, увеличивать количество технологий.

"90% компаний отметили значительное увеличение количества женщин в строительной отрасли. На половине должностей, которые ранее занимали мужчины, сейчас работают женщины", – говорится в результатах опроса КСУ. В строительной отрасли больше не хватает:

водителей;

руководителей проектов;

прорабов;

монтажников;

монолитчиков;

фасадчиков;

каменщиков;

электриков;

технологов;

погрузчиков;

арматурщиков;

токарей;

операторов станков;

инженеров;

лаборантов;

кладовщиков;

штамповщиков;

слесарей;

каменщиков;

сварщиков;

штукатурщиков;

плиточников.

Это те специальности, на которых раньше работали в основном мужчины.

Отрасль, которая больше всего страдает из-за дефицита кадров, также можно определить, оценив темпы роста зарплат. Чтобы привлечь сотрудников, работодатели вынуждены повышать зарплаты и жертвовать собственной доходностью. Как результат, согласно данным Госстата, в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого зарплаты на строительстве выросли на рекордные 44%.

В среднем по стране, согласно официальной статистике, зарплата достигает 18,9 тыс. грн. Это на 22,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Эти данные немного отличаются от статистики кадровых порталов. Так, согласно порталу Robota.ua, средняя зарплата в резюме – 20 тыс. грн, в то время как в вакансиях – чуть меньше 15 тыс. грн. Такая разница между пожеланиями соискателей и предложениями работодателей также показывает, что работодатели вынуждены будут повышать зарплаты, чтобы в условиях дефицита кадров найти новых работников.

Наталья Слинько, эксперт рынка труда, рассказывает OBOZ.UA: дефицит кадров заставляет работодателей повышать зарплаты, однако возможности для такого повышения ограничены. Выиграют компании, у которых больше финансовых возможностей.

Высокая конкуренция за работников обязательно приведет к кардинальным изменениям на рынке. К примеру, 10% опрошенных КСУ строительных компаний заявили о планах привозить трудовых мигрантов (в первую очередь речь идет об Индии). Также рассматривается возможность увеличения числа сотрудников пенсионного возраста. В большинстве стран ЕС граждане трудятся до 65 лет. В Украине, по оценкам демографов, возможность эффективно работать у 70% украинцев в возрасте от 60 до 65 лет.

Кроме того, в таких условиях бизнесу приходится становиться эффективнее: оптимизировать и автоматизировать процессы, перераспределять рабочие задачи. При этом после окончания полномасштабной войны нас ждут новые вызовы. Активизируется процесс восстановления страны, исчезнет главная преграда для развития бизнеса – отсутствие безопасности. По оценкам правительства, дефицит кадров тогда может составить около 4 млн человек. Это почти 40% количества официально работающих.