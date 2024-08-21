В Украине исчезают "мужские" рабочие места: помогут ли женщины преодолеть рынок труда и что нужно изменить

Украинские работодатели активно привлекают женщин на работу, еще недавно считалась "мужской". Киевский метрополитен предложил киевлянкам учиться на машинисток, крупные IT-компании заявляют об увеличении количества женщин среди разработчиков.

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Современные технологии, машинизация позволяют женщинам выполнять ту работу, которая раньше считалась мужской. А представление о том, что мужчина может определенную работу делать лучше, должно остаться в прошлом. О том, как рынок труда адаптируется к дефициту кадров и что предлагает бизнес, читайте в материале OBOZ.UA.

"Мужских" и "женских" должностей не существует: помогут ли женщины преодолеть дефицит кадров

Дефицит кадров в Украине бьет антирекорды. В строительстве он уже достиг 40%, критически не хватает специалистов почти всех рабочих специальностей, однако есть проблемы с поиском "белых воротничков" с опытом работы. Соотношение резюме и вакансий в некоторых отраслях уже достигло отметки один к одному.

Компаниям приходится работать в условиях мобилизации мужчин, выезда женщин за границу, ограничения энергопотребления и постоянной угрозы безопасности. С одной стороны, такая ситуация ограничивает возможности для восстановления, приводит к сокращению производства. Однако вместе с тем этот вызов заставляет бизнес быть более эффективным.

"Если в 2022 году у VARUS было 10 отзывов на вакансию, то сейчас их всего два, то есть поток кандидатов уменьшился примерно в пять раз. Нельзя сказать, что на рынке труда совсем нет кандидатов: укрепляется тренд именно на нехватку квалифицированных кадров. А вот доля людей, особенно молодежи, с минимальным опытом работы или вообще без такового – наоборот, растет", – рассказывает Феликс Матюшин, руководитель отдела по работе с персоналом сети супермаркетов VARUS.

В VARUS, как и в целом на рынке труда, больше всего не хватает работников там, где раньше работали мужчины – охранники, грузчики, специалисты по обработке мяса. В настоящее время сотни компаний пытаются адаптировать эти рабочие места для женщин.

И дело не только в заблуждении о существовании "мужских" и "женских" профессий, некоторые рабочие места действительно необходимо приспосабливать для того, чтобы эту работу могла эффективно выполнять женщина, рассказывает OBOZ.UA доктор экономических наук, заведующий сектором социальных рисков в сфере занятости населения Института демографии и проблем качества жизни НАН Александр Цымбал.

"Мы проводили фокус-группы среди женщин. У них есть две предосторожности. Первая – это то, что действительно иногда речь идет о тяжелом физическом труде. А вторая – вопрос эргономики (приспособление должностных обязанностей, рабочих мест, предметов и объектов труда. – Ред.). Рассчитывая размеры оснащения, рабочее место, необходимое физическое усилие ориентировались на то, что эту работу будет выполнять мужчина. Я не скажу, что это катастрофическая и непреодолимая проблема. Но переоснастить рабочие места – это дополнительные затраты", – рассказывает ученый.

Если среди малого и среднего бизнеса встречается проявление сексизма и эйджизма в кадровой политике, крупные компании не имеют права на такие ошибки. В Киевстаре рассказывают: они разработали и внедряют политику гендерного равенства. Дело в том числе и в уровне заработных плат.

"На рынке труда в Украине наблюдается нехватка кандидатов по понятным причинам: война, мобилизация, выезд украинцев за границу и т.д. Этот факт в сочетании с изменениями в обществе и усилиями работодателей, активно внедряющих политику гендерного равенства и к которым относится Киевстар, приведет к тому, что разделение на "мужские" и "женские" должности будет создаваться исключительно за счет возможностей и желаний самих специалистов и специалисток, а не установленных стереотипов", – рассказывают OBOZ.UA в компании.

В VARUS уже есть первый опыт привлечения женщин на те специальности, которые раньше занимали исключительно мужчины. 35 женщин работают охранницами, специалистами по обработке мяса. "Имеем примеры, когда женщины приходили на работу в сеть кассиршами или администраторами, а впоследствии переквалифицировалась в охранниц", - рассказывает Матюшин. В компании говорят, что разницы между средней зарплатой мужчины и женщины в сети не существует.

При этом в среднем по стране, к сожалению, ситуация гораздо хуже. В 2021 году (последний год репрезентативных статистических наблюдений) женщины зарабатывали в среднем на 18,6% меньше мужчин. В прошлом году первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала закон "О труде", который должен ввести принцип равной оплаты труда за аналогичную работу для мужчин и женщин. Сейчас существует ситуация, когда женщина выполняет такую же работу, как и мужчина, но зарабатывает значительно меньше. И хотя это очевидно дискриминирует женщин, такая дискриминация законом пока не запрещена.

"Наибольшее количество открытых вакансий - на технические позиции, специалистов по продажам, а также в логистике. Мы прогнозируем, что в ближайшем будущем, на этих ролях женщин будет становиться все больше...Относительно уровня вознаграждения сотрудников, он также ни в коем случае не залетит от личных черт. Возможности зарабатывать в Киевстаре также равны для сотрудников, независимо от их социального статуса или состояния здоровья", – рассказывают в Киевстаре.

Обучение персонала – необходимость

В Украине доля оплаты труда в себестоимости товаров и услуг в разы ниже, чем в ЕС. Без увеличения производительности труда и повышения зарплат развивать экономику значительными темпами не удастся, уверен Александр Цымбал.

При том, как говорит ученый, в Украине все еще большое количество безработных. Работодатели жалуются на то, что среди потенциальных кандидатов на вакансии, нуждающиеся в специальных навыках, много неопытных претендентов. Учить персонал с нуля – еще один тренд будущего.

"Из-за кадрового голода все больше компаний готовы нанимать кандидатов без или с минимальным опытом : выпускники, студенты старших курсов, свитчеры. Поэтому в команде могут быть работники разных поколений - миллионеры, зуммеры, иксы. И работать с онбордингом и содержанием нужно с пониманием их особенностей ...Женщины – это мощный кадровый потенциал во время войны. Они активно трудоустраиваются на профессии, которые когда-то считались чисто "мужскими", и даже отсутствие профильного образования не мешает. Сейчас у нас открыты вакансии охранников, раскладчиков товара, руководителей магазинов и т.д.", - рассказывает Феликс Матюшин.

Дефицит кадров заставляет украинский бизнес быть более эффективными, адаптировать "мужские" рабочие места для женщин и обучать сотрудников с нуля. Пока что гендерную политику применяют крупные компании, однако со временем рынок труда заставит отказаться от сексизма и эйджизма всех работодателей.