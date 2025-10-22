Украинцам на АЗС вместо бензина продавали фальсификат: где заливали опасное топливо

В Киеве разоблачили две АЗС, которые на территории столицы реализовывали незаконно изготовленное топливо. Судя по опубликованным фото- и видеоматериалам, речь, в частности, о бензинах А-95 и А-95+.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили: в рамках досудебного расследования на заправках были проведены обыски. В их результате было изъято:

Около 4,5 тонн литров топлива.

4 топливораздаточные колонки, которые использовались для его продажи с нарушением требований законодательства.

В настоящее время, по словам правоохранителей, назначены соответствующие судебные экспертизы. А кроме того, устанавливается круг лиц, причастных к организации незаконной схемы.

Досудебное расследование продолжается по ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка подакцизных товаров). По ней, фигурантам дела грозит, среди прочего, лишение свободы на срок от 8 до 10 лет с конфискацией имущества.

Что может случиться с автомобилем, если заправлять его фальсификатом

В целом некачественный бензин может нанести большой вред автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

Октановое число могут и искусственно завышать, что также негативно влияет на двигатель. В частности, добавляют:

спирты и эфиры. При высокой их концентрации в топливе – около 10% – это приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образование воздушных пробок в системе подачи горючего;

ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т. п.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Нацбанке ожидают подорожания топлива в Украине, причем уже до конца 2025 года. Впрочем, прогнозируют, что рост не будет резким, а потому существенного изменения цен на АЗС, в т.ч. на бензин, скорее всего, удастся избежать.

