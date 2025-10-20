В Украине отменят текущие цены на бензин: в НБУ рассказали, к чему готовятся АЗС

В Нацбанке ожидают подорожания топлива в Украине. Причем уже до конца 2025 года. Впрочем, прогнозируют там, рост цены не будет резким, а потому существенного изменения цен на АЗС, в т.ч. на бензин, скорее всего, удастся избежать.

Как рассказали в регуляторе, достигнуть этого удастся, в частности, за счет отсрочки вступления в силу требования об обязательном добавлении биоэтанола к бензину – до 1 января 2026-го. Из-за этого норма не будет отражаться на ценах топлива по крайней мере до конца года.

Кроме того, подчеркивается, рост цен на топливо будет относительно низким и стабильным к концу года. Благодаря уменьшению волатильности мировых цен на нефть. Т.е., меньшей резкости и частоте их колебаний.

В 2026 году цены на бензин вырастут

А вот с Нового года, констатируется, цены на топливо начнут расти в ускоренном режиме. Причиной же этого, объясняется, станет запланированный рост акцизов:

на бензин – с текущих 271,7 евро за 1000 литров до 300,8 евро;

на дизель – с 215,7 евро за 1000 литров до 253,8 евро;

на автогаз – с 173 евро за 1000 литров до 198 евро.

Это, отметили в Нацбанке, ощутимо отразится и на стоимости топлива в стране. "Темпы роста цен ускорятся", – прогнозируют в регуляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинские АЗС используют различные теневые схемы для ухода от уплаты налогов. В частности, заправки продают т.н. бодягу, выкупают невыданные чеки и пр. В настоящее время в Украине работает около 428 нелегальных АЗС.

