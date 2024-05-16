В Киеве специалистам без высшего образования готовы платить 50 тысяч: кого ищут

В Украине хорошие деньги можно зарабатывать, не имея высшего образования – в частности, имея рабочую профессию. К примеру, в Киеве работодатели готовы платить таким специалистам от 30 до 50 тыс. грн.

В частности, в среднем, 50 тысяч предлагают тонировщикам. При этом работодатели, по данным крупного кадрового портала, отказываются брать людей без опыта – требуют хотя бы 1 год стажа.

Поклейщикам готовы платить в среднем 40 тыс. грн. Автослесарям – 39 тысяч.

Представители сразу нескольких рабочих профессий могут рассчитывать зарабатывать в Киеве в среднем от 30 до 35 тыс. грн. Это, в частности:

полировщики – 35 тыс. грн;

монтажники вентиляции – 34 тыс. грн;

экскаваторщики, высотники – 32,5 тыс. грн;

теплотехники, обиватели, сборщики мебели – 30 тыс. грн.

Кому в Киеве готовы платить больше всего

В целом же в столице предлагаемые зарплаты, по данным специалистов, колеблются от средних 8,3 до 70 тыс. грн. Больше всего платить готовы саперам и операторам БПЛА – в среднем, собственно, 70 тыс. грн.

Меньше всего – вахтерам. Им предлагают в среднем 8,3 тыс. грн.

За работу на дому в Украине готовы платить до 30 тысяч

В то же время удаленная работа становится все популярней в Украине. И не без причины – некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам около 30 тыс. грн.

К примеру, на популярном сайте поиска работы можно найти вакансию репетитора английского языка. Платить готовы 15-30 тыс. грн. Работать нужно от 10 часов в неделю, однако, чтобы выйти на зарплату 25 тыс. грн и выше, отмечается, "нужно предоставить 8-часовой график 5 дней в неделю и проводить занятия качественно".

А турагентство ищет менеджера по работе с туристическими агентами. На работе среди прочего придется подтверждать заявки от турагентов, проводить консультации по продуктам и сайту компании и пр. Платить готовы от 30 до 35 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же в ближайшее время в Украине лишь в одной сфере нанимать на работу будут чаще, чем увольнять, – в строительстве. В остальных же увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых. Впрочем, в целом по всем отраслям подобные изменения будут проходить лишь в небольшом количестве компаний – большинство же не намерено менять количество своих работников.

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