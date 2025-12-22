Украинцам дали 60 дней: Revolut принудительно закроет счета клиентов

Британский необанк Revolut окончательно выходит из Украины – пользователям дали два месяца, чтобы вывести средства со счетов. После этой даты доступный для украинских клиентов функционал существенно сузится.

Об этом сообщает Forbes Ukraine. Отмечается, что письмо с соответствующей информацией пользователи Revolut из Украины.

Что изменится

Украинцев предупредили, что они имеют 60 дней, чтобы вывести средства со своих счетов Revolut. В течение этого времени они смогут пользоваться счетом как обычно. После вывода средств со счета клиентам советуют загрузить выписки со счета.

После 60 дней с момента получения уведомления счет будет закрыт принудительно. После этой даты:

криптовалюту и металлы конвертируют в фиатную валюту , а неиспользованные средства конвертируют в евро.

, а неиспользованные средства конвертируют в евро. средства с общих счетов и счетов Kids & Teens переведут на основной счет пользователя перед закрытием (средства за оплаченные планы, которыми пользователь не смог воспользоваться из-за закрытия счета, вернут);

(средства за оплаченные планы, которыми пользователь не смог воспользоваться из-за закрытия счета, вернут); все транзакции, которые будут находиться в обработке на момент закрытия счета, будут отклонены и возвращены на основной счет.

Пользователи смогут лишь вывести эти средства на внешний банковский счет, но для них будут закрыты следующие функции:

пополнение счета;

осуществление карточных платежей;

снятие наличных в банкоматах с помощью карты;

отправка денег на другие счета.

"Хотя сейчас мы не можем предоставлять наши услуги жителям Украины, надеемся, что в будущем это будет возможно. Мы сообщим вам, если ситуация изменится", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

Revolut объявил о начале работы в Украине в начале февраля 2025 года, открыв регистрацию украинских пользователей. При этом в компании отмечали, что предоставляют ограниченный спектр услуг и только планируют получить банковскую лицензию Нацбанка Украины – до конца года.

Но уже в апреле стало известно, что сервис прекратил регистрацию новых пользователей в Украине. Это может быть связано с тем, что финкомпания так и не получила лицензию Национального банка (НБУ). Тем, кто успел зарегистрироваться, разрешили пользоваться услугами Revolut.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что украинцы смогут отслеживать прохождение своих банковских платежей в режиме 24/7. Эта функция стала доступна с 1 декабря – после того, как Нацбанк запустил трекинг в системе электронных платежей.

