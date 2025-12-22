НБУ запустил отслеживание банковских платежей: что изменилось для украинцев
Украинцы могут отслеживать прохождение своих банковских платежей в режиме 24/7. Эта функция стала доступна с 1 декабря – после того, как Нацбанк запустил трекинг в системе электронных платежей (СЭП).
Об этом рассказали в самом НБУ. Там отметили, что воспользоваться новым сервисом могут:
- Отправители.
- Получатели платежей.
Как объяснили в регуляторе, клиенты украинских банков получили возможность увидеть статус платежной операции. В частности:
- Инициированный.
- Обрабатываемый банком плательщика.
- Ожидающий обработки в СЭП.
- Зачисленный на счет получателя и т.п.
Кроме того, подчеркивается, украинцы могут отслеживать время прохождения всех ключевых этапов платежа. Прежде всего – переводы со счета на счет по реквизитам/IBAN. В т.ч. мгновенные переводы, осуществляемые через СЭП.
В целом же, подчеркивается, ключевым элементом трекинг-сервиса является универсальный уникальный идентификатор платежной операции – UETR. Как объяснили в регуляторе, при указании UETR в ТрекСЭП, пользователь "сможет получить подробную информацию о движении средств по этой операции без персональных данных".
Как отслеживать свои банковские платежи
Для того же, чтобы воспользоваться трекингом СЭП, нужно перейти по ссылке. На открывшейся странице нужно указать:
- UETR.
- Сумму платежа в гривнях.
Далее – выбрать вариант ответа: полный либо сокращенный. После этого – нажать "поиск".
Украинский госбанк изменил срок действия своих карт
Тем временем государственный Ощадбанк продлил действие своих карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 30 июня 2026 года. Продление состоится в автоматическом режиме.
Впрочем, отдельным клиентам придется перевыпустить свои карты – иначе они будут заблокированы. Исключения составят карты, срок действия которых истек в течение февраля 2022 – октября 2025 года и по которым:
- В течение сентября – октября 2025 года была совершена одна или более операций с использованием карты (в т.ч. неуспешных).
При этом сама операция должна быть совершена в кассе, банкомате или терминале любого украинского банка.
- Остаток средств равен нулю, и не было никакой операции за последние 6 месяцев.
Важно! Эти условия должны быть соблюдены одновременно.
Как сообщал OBOZ.UA, по данным фонда, по состоянию на 1 ноября общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц – предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,534 трлн грн. Что на 19,4 млрд грн больше, чем было в октябре. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,01 трлн грн.
