НБУ запустил отслеживание банковских платежей: что изменилось для украинцев

Украинцы могут отслеживать прохождение своих банковских платежей в режиме 24/7. Эта функция стала доступна с 1 декабря – после того, как Нацбанк запустил трекинг в системе электронных платежей (СЭП).

Видео дня

Об этом рассказали в самом НБУ. Там отметили, что воспользоваться новым сервисом могут:

Отправители.

Получатели платежей.

Как объяснили в регуляторе, клиенты украинских банков получили возможность увидеть статус платежной операции. В частности:

Инициированный.

Обрабатываемый банком плательщика.

Ожидающий обработки в СЭП.

Зачисленный на счет получателя и т.п.

Кроме того, подчеркивается, украинцы могут отслеживать время прохождения всех ключевых этапов платежа. Прежде всего – переводы со счета на счет по реквизитам/IBAN. В т.ч. мгновенные переводы, осуществляемые через СЭП.

В целом же, подчеркивается, ключевым элементом трекинг-сервиса является универсальный уникальный идентификатор платежной операции – UETR. Как объяснили в регуляторе, при указании UETR в ТрекСЭП, пользователь "сможет получить подробную информацию о движении средств по этой операции без персональных данных".

Как отслеживать свои банковские платежи

Для того же, чтобы воспользоваться трекингом СЭП, нужно перейти по ссылке. На открывшейся странице нужно указать:

UETR.

Сумму платежа в гривнях.

Далее – выбрать вариант ответа: полный либо сокращенный. После этого – нажать "поиск".

Украинский госбанк изменил срок действия своих карт

Тем временем государственный Ощадбанк продлил действие своих карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 30 июня 2026 года. Продление состоится в автоматическом режиме.

Впрочем, отдельным клиентам придется перевыпустить свои карты – иначе они будут заблокированы. Исключения составят карты, срок действия которых истек в течение февраля 2022 – октября 2025 года и по которым:

В течение сентября – октября 2025 года была совершена одна или более операций с использованием карты (в т.ч. неуспешных).

При этом сама операция должна быть совершена в кассе, банкомате или терминале любого украинского банка.

Остаток средств равен нулю, и не было никакой операции за последние 6 месяцев.

Важно! Эти условия должны быть соблюдены одновременно.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным фонда, по состоянию на 1 ноября общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц – предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,534 трлн грн. Что на 19,4 млрд грн больше, чем было в октябре. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,01 трлн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!