Украинский экс-таможенник и его жена наживались на помощи беженцам: в Чехии разоблачили мошенническую схему на 19 млн грн

В Украине бывший таможенник и учительница и фитнес-тренер более 11 месяцев мошеннически получали гуманитарную помощь для беженцев в Чехии, благодаря чему завладели 11 млн крон (более 19 млн грн). Суд в Брно приговорил пару к четырем годам заключения, обязав вернуть государственные средства.

Об этом сообщило издание Novinky.cz. Обвиняемые — Иван Саварин и Кристина Савчин в течение 11 месяцев получали выплаты для беженцев, которых самостоятельно переправляли в Чехию, а затем возвращали обратно в Украину.

За это время пара завладела 11 миллионами чешских крон, что эквивалентно более 19 миллионам гривен. По данным правоохранителей, муж и жена организовывали перевозки своих соотечественников из Украины в Чехию. На людей оформляли документы о временной защите и открывали банковские счета.

После этого украинцев отправляли обратно домой, а банковские карты оставались у Саварина и Савчин. Впоследствии пара снимала с них гуманитарные выплаты и тратила деньги на собственные нужды.

"Мы вышли на след двух иностранцев, когда расследовали подозрения, что те помогали открывать банковские счета, через которые впоследствии проходили деньги, полученные преступным путем. Вскоре стало понятно, что они причастны к более серьезным преступлениям", – рассказал представитель полиции Павел Шваб.

Мошенничество удалось разоблачить благодаря анализу подозрительных выплат беженцам, которые фактически не находились на территории Чехии. Украинцев задержали во время очередной попытки въезда в Чехию. Во время обыска у них изъяли автомобиль, 74 банковские карты, 12 мобильных телефонов и более 2,25 миллиона крон наличными.

Стоит отметить, что Иван Саварин ранее работал украинским таможенником, а его жена Кристина Савчин – учительница и фитнес-тренер. По данным следствия, всего было зафиксировано 830 случаев мошенничества.

Во время судебного процесса обвиняемые признали вину и заявили о готовности частично компенсировать нанесенный ущерб. Суд Брно приговорил украинцев к четырем годам заключения и обязал вернуть государственные средства, полученные незаконным путем. Приговор еще не вступил в силу, поэтому стороны могут подать апелляцию.

