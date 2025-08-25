На строительстве жилья для ВПЛ пытались нажить 9 млн грн: в Украине разоблачили коррупционную схему

В Украине разоблачили схему злоупотреблений при закупке работ для обустройства жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Местные власти планировали потратить почти 9 млн грн на ремонт сетей и очистных сооружений с нарушениями и дискриминационными условиями тендера. После проверки закупку отменили, чтобы избежать неэффективного использования средств.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности (БЭБ). Аналитики Территориального управления БЭБ в Черновицкой области проанализировали тендерную документацию и установили, что местный орган власти планировал потратить почти 9 млн грн на капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей, а также на модернизацию очистных сооружений в модульном городке для ВПЛ.

Казалось бы, важный и нужный проект, но аудиторы нашли ряд проблем, которые могли привести к неэффективному использованию бюджетных средств. Во время проверки выяснилось, что заказчик не предусмотрел механизма распределения средств для покрытия возможных дополнительных расходов, вызванных инфляционными процессами или подорожанием материалов.

Это могло создать риски перерасхода или нецелевого использования финансирования. Кроме того, в требованиях к участникам торгов были зафиксированы признаки дискриминации, что потенциально ограничивало круг компаний, способных принять участие в конкурсе на выполнение работ.

Специалисты БЭБ подчеркнули, что такие нарушения ставят под сомнение прозрачность и честность проведения тендеров, особенно когда речь идет о средствах, предназначенных для социально важных проектов. На основе результатов мониторинга аналитики подготовили и направили заказчику рекомендательное письмо с подробным описанием выявленных рисков. Местные власти после его рассмотрения приняли решение о полной отмене процедуры закупки, что позволило избежать возможных злоупотреблений и потери почти 9 млн грн бюджетных средств.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские правоохранители разоблачили хищения бюджетных средств во время государственных закупок снаряжения для нужд Вооруженных сил Украины. В результате бюджету был нанесен ущерб на более 25 млн грн.

