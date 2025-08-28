Украинский аэропорт должен был возобновить авиасообщение: почему переговоры поставили на паузу

Львов мог стать первым украинским аэропортом, который возобновил бы авиаперелеты во время полномасштабного вторжения, однако из-за колоссальных страховых расходов проект поставили на паузу. Главная проблема – не только риски атак, а отсутствие механизма страхования пассажирских рейсов.

Об этом рассказал бывший и.о. министра транспорта и связи Украины Василий Шевченко в комментарии СМИ. По его словам, именно отсутствие реального страхового покрытия стало тем тормозом, который парализовал переговоры.

По его словам, на встречах даже звучали конкретные цифры – от 300 до 750 млн долларов США (примерно 31 млрд грн) за страхование одного самолета. Для пассажирских рейсов такие расходы являются абсолютно неподъемными, ведь в отличие от грузовых перевозок авиакомпании не имеют стабильной прибыли, которая бы перекрывала эти риски.

До полномасштабного вторжения страхование для украинских самолетов оформляли максимум на несколько дней. Накануне войны только на один день. Это свидетельствует о высоком уровне недоверия международных страховых компаний к украинскому рынку, и сейчас ситуация не изменилась.

Вариант с возобновлением полетов именно из Львова рассматривался как наиболее реалистичный. Речь шла о коротком времени пребывания самолета в воздушном пространстве Украины – от 5 до 10 минут, это, казалось бы, уменьшает риски. Однако даже в такой модели не нашлось тех, кто согласился бы взять на себя страховые выплаты. Именно из-за этого переговоры фактически остановились.

В морских перевозках ситуация выглядит несколько проще. Там существуют правительственные гарантии и сотрудничество с неприбыльными страховыми обществами, что делает страхование более реалистичным. В авиации же такая схема пока не разработана.

По словам авиационного эксперта Богдана Долинце, даже несмотря на подготовку инфраструктуры и регулярные тренинги персонала, без решения вопроса страхования возобновление рейсов будет оставаться маловероятным. Он отмечает, что, кроме финансовых аспектов, важным фактором является также безопасность: аэропорты должны устранить последствия обстрелов, восстановить взлетные полосы и терминалы, а работники пройти соответствующие проверки и тренинги.

Получение Украиной от Швеции радиолокационных самолетов ASC 890 может повысить контроль за воздушным пространством и стать фактором в будущем открытии авиаперевозок. Однако в ближайшие месяцы ждать возобновления полетов эксперты не советуют.

