Украинцам возобновят авиасообщение в ближайшее время? Эксперт рассказал, чего ожидать

Украинские аэропорты готовятся к возобновлению работы, но из-за высокого уровня опасности полеты остаются маловероятными в ближайшие месяцы. Получение Украиной от Швеции радиолокационных самолетов ASC 890 может повысить уровень контроля за воздушным пространством и стать одним из факторов для частичного открытия авиасообщения.

Об этом рассказал эксперт по авиационному рынку Богдан Долинце в эфире телемарафона. Несмотря на многочисленные разговоры о возможном открытии воздушного пространства, эксперты предупреждают, что в ближайшие недели или даже в течение нескольких месяцев ждать полноценного возобновления полетов не стоит.

Долинце отметил, что ситуация с безопасностью остается ключевым сдерживающим фактором. По его словам, решение о снятии или частичном ослаблении запретов на полеты зависит от ряда составляющих. В частности, от уровня защиты воздушного пространства, готовности инфраструктуры и персонала. Долинце отметил главные условия для запуска авиаперевозок:

инфраструктура: аэропорты, которые получили повреждения, должны устранить все последствия обстрелов и привести взлетные полосы и терминалы в надлежащее состояние;

аэропорты, которые получили повреждения, должны устранить все последствия обстрелов и привести взлетные полосы и терминалы в надлежащее состояние; квалифицированный персонал: работники аэропортов должны иметь актуальные допуски и проходить регулярные тренинги, чтобы быстро начать работу после принятия решения;

работники аэропортов должны иметь актуальные допуски и проходить регулярные тренинги, чтобы быстро начать работу после принятия решения; авиакомпании и пассажиры: только при наличии готовых к полетам перевозчиков и достаточного спроса со стороны пассажиров возобновление рейсов будет иметь смысл.

По словам Долинце, не менее важным является вопрос страхования авиаперевозок, сейчас он остается неурегулированным, что также сдерживает запуск коммерческих рейсов. Он отметил, что, несмотря на подготовительную работу и регулярное обучение персонала, для безопасного возобновления авиаперелетов нужна четкая оценка всех рисков.

Отдельную роль в усилении контроля воздушного пространства может сыграть военная помощь партнеров. В частности, Швеция планирует передать Украине радиолокационные самолеты ASC 890. Такие современные системы способны значительно повысить возможности мониторинга и управления воздушным пространством, позволяя заблаговременно выявлять угрозы, улучшать координацию ПВО и работу авиации.

По мнению эксперта, именно появление таких самолетов может стать одним из факторов, который изменит оценку рисков и позволит рассматривать открытие отдельных аэропортов в будущем. "За последний год было много сделано для того, чтобы приблизить момент открытия авиаперевозок, но пока объективных факторов, которые бы позволили возобновить воздушное сообщение через несколько недель или даже несколько месяцев, мы не видим", – подытожил Долинце.

