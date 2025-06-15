Ryanair ввел штраф более чем в 20 тыс. грн для пассажиров: за что теперь будут наказывать

Крупнейший европейский перевозчик Ryanair ввел штраф в 500 евро (23 860 грн) за недисциплинированное поведение пассажиров на борту. Такое решение принято из-за роста инцидентов, связанных с алкоголем и агрессией, угрожающих безопасности рейсов.

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Компания официально заявила, что будет бороться с недисциплинированным поведением, чтобы гарантировать безопасность и комфорт для других пассажиров и экипажа.

Даже если случаи хулиганства являются единичными, одна неконтролируемая ситуация может стоить тысячи евро и испортить путешествие сотням людей. Яркий пример – инцидент на борту рейса из Дублина в Лансароте, когда один из пассажиров заставил экипаж изменить маршрут и совершить посадку в Порту (Португалия). Компания потратила на последствия этого инцидента более €15 000, включая расходы на топливо, смену экипажа и обеспечение других пассажиров жильем и питанием.

Против нарушителя уже возбужден гражданский иск в суде Ирландии с целью компенсации расходов. Нововведение предусматривает, что любой пассажир, которого заставят покинуть самолет из-за поведения, получит штраф €500. Это решение вступило в силу с 12 июня 2025 года. В Ryanair надеются, что финансовое наказание станет эффективным сдерживающим фактором.

Компания также призвала Европейский Союз ограничить продажу алкоголя в аэропортах, считая это источником большинства проблем. Несмотря на отдельные инциденты, Ryanair остается лидером европейского авиарынка.

За последний финансовый год она перевезла более 200 миллионов пассажиров, и планирует достичь 300 миллионов к 2034 году. Компания славится своей пунктуальностью и низкими тарифами, но безопасность и дисциплина для нее остаются в приоритете.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Одесской области планируют восстановить аэропорт "Измаил", на это предусмотрено более 525 млн грн из госбюджета до 2027 года. Ожидается, что в случае успешной реализации проекта он сможет принимать до 360 тысяч пассажиров в год и создаст до 500 новых рабочих мест.

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