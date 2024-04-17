Украинские магазины заполонил сыр из-за границы: местные производители в опасности, что будет с ценами

Украина наращивает импорт сыров, и из-за этого в страневообще перестали расти продажи сыра отечественного производства. Из-за этого украинские производители вынуждены продавать свою продукцию с большими скидками. Акции на сыры скоро станут массовыми, но и это не поможет некоторым сыроварам.

Об этом сообщает Infagro. Аналитики считают, что в целом перспективы производства сыра в Украине становятся все более туманными.

"В ближайшей перспективе сыры не подешевеют, но акции с большими скидками станут массовыми. И даже ценовые скидки спасут не всех производителей, ведь импорт сыра вырос", – отметили аналитики.

Они объясняют, что европейский сыр весьма дешев, и конкурировать с ним на внутреннем рынке Украины отечественным производителям становится все сложнее. За первый квартал 2024 года импорт твердого, полужесткого и белого сыра вырос на 12%, а импорт плавленого сыра вырос на четверть.

Из-за обострения проблем с продажами на внутреннем рынке украинские производители сыров пытаются наращивать экспорт, но это им удается далеко не всегда. "Экспортная продажа полутвердых сыров в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упала на 11%. Еще хуже выглядит динамика экспорта полутвердых сырных продуктов. Их продажи в первом квартале сократились почти на четверть. В перспективе экспорт этого товара еще более существенно упадет", – констатировали аналитики.

К слову, одной из стран, активно продающих в Украине свой сыр, является Польша, где фермеры блокируют границу с Украиной из-за якобы наплыва ее агропродукции. "Польского (и не только) сыра на полках магазинов становится все больше. Возможно, именно в расчете на поставки в Украину, в текущем году производство сыра в Польше выросло более чем на 10%", – отмечали ранее аналитики.

При этом подчеркивается: разница в увеличении производства в Польше почти равна общему производству аналогичных сыров в Украине. Что, по мнению экспертов, должно настораживать отечественных сыроделов.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем украинские фермеры начали повышать цены на белокочанную капусту. Сейчас прошлогодняя капуста поступает в продажу по 8-13 грн/кг, что в среднем на 40% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Соответственно, скоро следует ожидать подорожания и в супермаркетах.

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